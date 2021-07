Le marché des PC a progressé au 2e trimestre 2021 malgré la pénurie de puces

Les années 2020 et 2021 ont jusqu’à présent été clémentes pour le marché des PC, qui devait auparavant se battre pour sa survie contre les appareils mobiles. Après des années de baisse des expéditions, les fabricants de PC ont connu une forte croissance au cours de l’année dernière, largement alimentée par la tendance au télétravail pendant la pandémie mondiale de COVID-19.

Aujourd’hui, les cabinets d’études Gartner, IDC et Canalys rapportent que les expéditions de PC continuent d’augmenter… mais la croissance a quelque peu ralenti au cours du dernier trimestre.

La raison la plus probable est la pénurie de la chaîne d’approvisionnement, qui empêche les fabricants de PC (et d’autres appareils électroniques) d’obtenir les pièces nécessaires à la production de matériel assez rapidement pour répondre à la demande.

La façon dont la pénurie mondiale de puces a été citée comme la raison des problèmes de fabrication et d’approvisionnement, on pourrait penser que c’est l’apocalypse pour de nombreuses industries qui dépendent des semi-conducteurs et des composants connexes. Ce problème d’approvisionnement a bien sûr des conséquences défavorables, mais les fabricants de PC semblent avoir trouvé un moyen de contourner ces limites. Si l’on en croit ces chiffres, le marché des PC continue de se porter bien malgré ces revers.

Les trois cabinets d’études ont des méthodes différentes pour déterminer ce qui est considéré comme un PC. Les chiffres diffèrent donc un peu selon que les Chromebooks et/ou les tablettes sont inclus ou non. Mais tous trois sont d’accord sur trois points :

Lenovo, HP et Dell restent en tête du peloton avec le plus grand nombre d’unités livrées La croissance des livraisons de PC s’est poursuivie au cours du deuxième trimestre de 2021 Cette croissance a quelque peu ralenti, très probablement en raison de la pénurie de semi-conducteurs

Si Lenovo continue d’avoir une forte avance sur le marché des PC, HP n’est pas très loin derrière. Apple reste en quatrième position, mais son avenir devrait être encore plus favorable à mesure que l’intérêt et la demande pour ses Mac M1 basé sur l’architecture ARM augmentent.

Une demande encore élevée

Canalys IDC Gartner

La demande de PC serait encore élevée et, comme de plus en plus de gens retournent au bureau, nous pourrions voir une croissance de la demande de nouveaux ordinateurs sur les marchés des affaires et des entreprises également. Mais les pénuries de puces affectent l’offre et Gartner note également que les pénuries pourraient également entraîner une hausse des prix des nouveaux PC, ce qui pourrait affecter la demande dans les 6 à 12 prochains mois.

Vous pouvez trouver plus de détails dans les communiqués de presse de Canalys, Gartner et IDC.