Les noms des Pixel 6 et Pixel 6 XL accidentellement confirmés par Google

Qu’y a-t-il dans un nom ? Un numéro indiquant la génération ou le modèle d’un smartphone peut être crucial, mais, selon la façon dont il est utilisé, un « Pro » et un « XL » peuvent de toute façon signifier la même chose. C’est la dichotomie dans laquelle les fans des smartphones Pixel de Google se trouvent maintenant après que la société elle-même a accidentellement révélé que le Pixel 6, plus grand et potentiellement mieux équipé, pourrait être lancé comme le Pixel 6 XL.

D’un côté, ce n’est pas vraiment surprenant étant donné la convention de dénomination de Google pour les smartphones Pixel depuis le premier jour. Le géant de la recherche a toujours utilisé « XL » pour désigner le plus grand de deux modèles de la même génération, du moins pour ceux qui ont un modèle plus grand en premier lieu (Google a sauté le Pixel 5 XL). Cependant, depuis les Pixel 4a, 5 et 4 a XL, le schéma de dénomination de Google semble être passé à la trappe.

Les fuites concernant le duo de smartphones Pixel 6 ont jusqu’à présent appelé le plus grand et meilleur modèle comme le Pixel 6 Pro, et ce nom semble être resté. Dans un formulaire mis en place par Google concernant le Game Mode pour Android 12 qui peut utiliser des optimisations spécifiques à l’appareil pour un jeu particulier. Pour rendre cela possible, Google recommande aux OEM Android de permettre aux développeurs de jeux de demander des optimisations spécifiques pour leurs applications.

Dans la foulée, la société a mis en ligne un lien Google Forms permettant aux développeurs de jeux de demander des optimisations spécifiques pour les smartphones Pixel. L’une des questions de ce formulaire est de savoir sur quels appareils spécifiques le développeur veut voir les optimisations du Game Mode, offrant « Pixel 6 » et « Pixel 6 XL » comme options d’exemple. Google a rapidement retiré ce texte, mais pas avant que XDA ait pris une capture d’écran.

Bien sûr, il pourrait s’agir d’un simple dérapage ou d’une faute de frappe, bien que la suppression du texte par Google ressemble presque à une confirmation implicite. Mais, il pourrait également s’agir d’une fausse piste, l’entreprise n’hésitant pas à utiliser de telles stratégies pour créer un engouement autour de ses produits ou de ses événements.

Un modèle « XL » mais « Pro » dans l’âme

Quoi qu’il en soit, un Pixel 6 XL résonnera toujours comme un modèle « Pro », avec son plus grand écran P-OLED de 6,71 pouces, ses 12 Go de RAM et ses trois caméras à l’arrière. La plupart des gens seront probablement curieux du design unique du smartphone, et surtout du processeur « Whitechapel » conçu par Google.

Malheureusement, on ne sait pas quand les Pixel 6 et Pixel 6 XL seront annoncés, mais la plupart des rumeurs s’accordent à dire que Google s’en tiendra à son traditionnel calendrier d’octobre.