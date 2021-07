L’iMac de 27 pouces pourrait être équipé d’un plus grand écran et d’un processeur Apple M2X

Le plus grand iMac d'Apple pourrait être équipé d'un processeur Apple M2X plus puissant

Si l’ordinateur de bureau iMac récemment relancé par Apple et équipé du processeur M1 de la société est encore trop petit pour vos besoins, vous pourriez bientôt jeter votre dévolu sur un nouvel opus. Apple travaillerait sur un ordinateur de bureau tout-en-un plus grand qui remplacerait l’actuel iMac doté d’un processeur Intel dans sa gamme, et le modèle pourrait avoir un écran encore plus grand, analogue à l’augmentation de taille de l’iMac Intel de 21,5 pouces au modèle actuel à processeur M1 de 24,5 pouces.

« Je suis absolument convaincu qu’un iMac plus grand et redessiné pour remplacer les modèles Intel de 27 pouces est en route », a écrit Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dans sa lettre d’information Power On, selon un rapport de MacRumors. « Apple augmentant la taille de l’écran du plus petit modèle de 21,5 pouces à 24 pouces semble indiquer que le modèle 27 pouces pourrait également voir sa taille augmenter ».

Si cela est exact, cela pourrait potentiellement faire passer la taille de l’écran de l’iMac à environ 30 pouces pour le plus grand ordinateur de bureau. La taille de l’écran du nouvel iMac se situerait ainsi entre le modèle de 27 pouces qu’il remplace et le moniteur Pro Display XDR de 32 pouces. Que ce produit fasse revivre la marque iMac Pro ou non, il s’agit d’un appareil formidable pour les professionnels qui ont besoin d’une taille et de performances supplémentaires.

Si vous attendez qu’Apple sorte un ordinateur de bureau tout-en-un plus grand, la deuxième bonne nouvelle de la lettre d’information de Gurman est que le nouveau modèle pourrait être livré avec une puce Apple Silicon encore plus puissante pour davantage de performances. Plutôt que le même processeur M1 utilisé sur les modèles actuels de MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iMac de 24 pouces, le grand modèle pourrait être commercialisé avec un processeur Apple M1X ou M2X.

« Cependant, je ne pense pas qu’Apple lancera le plus grand modèle avec la même puce M1 qui est dans le plus petit modèle », a ajouté Gurman. « Il s’agira probablement d’un M1X, la version plus puissante du M1 actuel, ou d’un M2X ». L’augmentation de la puissance de traitement aidera probablement le plus grand modèle d’iMac à remplacer non seulement le modèle Intel de 27 pouces, mais aussi l’iMac Pro, désormais abandonné.

Des changements dans le design

Apple aurait développé le plus grand modèle d’iMac avec son processeur personnalisé depuis un certain temps déjà, mais la société a interrompu ses travaux dans le cadre de son effort plus large pour lancer le nouveau modèle de 24 pouces plus tôt cette année. Plus récemment, il y a eu des spéculations selon lesquelles l’ordinateur de bureau alimenté par la puce Apple M1x pourrait ne pas être lancé avant 2022.

Le plus grand modèle d’iMac serait probablement lancé avec des modifications analogues à celles qu’Apple a apportées à l’iMac 24 pouces, notamment un design plus fin, de puissants microphones et haut-parleurs. On ne sait pas si Apple a l’intention de commercialiser le plus grand iMac dans les mêmes options de couleurs que le modèle de 24 pouces ou si Apple optera pour des couleurs plus sobres comme sur l’iMac Pro pour répondre à un public plus professionnel.