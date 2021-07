La Nintendo Switch OLED ne résoudra pas les potentiels problèmes de drift des Joy-Con

Si vous vous demandiez si la Nintendo Switch OLED est livrée avec des contrôleurs Joy-Con mis à niveau — ceux qui élimineraient spécifiquement le redoutable problème matériel connu sous le nom de Joy-Con drift — vous pourriez être déçu.

Un représentant de Nintendo a déclaré à GameSpot que les contrôleurs Joy-Con qui viennent avec la nouvelle Switch OLED sont les mêmes contrôleurs que nous avons vus depuis le premier lancement de la console en mars 2017, et seront donc toujours susceptibles de développer le phénomène de drift.

« La configuration et la fonctionnalité des contrôleurs Joy-Con n’ont pas changé avec la console Nintendo Switch (modèle OLED) », a déclaré le représentant de Nintendo. « La configuration et la fonctionnalité sont les mêmes que celles des manettes Joy-Con de la console Nintendo Switch ».

Le phénomène de drift des Joy-Con a impacté un grand nombre d’utilisateurs de Switch, et se produit lorsque le stick analogique de l’un ou l’autre Joy-Con entre des signaux même lorsqu’il est en position neutre. Cela peut conduire à ce que votre personnage se déplace sans aucune action de la part de l’utilisateur. Nintendo a fait face à de multiples poursuites judiciaires concernant le problème, dont une émanant d’un enfant, et a même présenté des excuses publiques pour le drift des Joy-Con en 2020.

Cependant, il semble qu’aucun changement n’ait été apporté pour contrer le problème, ce qui pourrait dissuader les utilisateurs qui envisageaient de passer au modèle Switch OLED dans l’espoir qu’il puisse corriger le problème.

Quelles sont les nouveautés de la Switch OLED ?

La Nintendo Switch OLED est techniquement la quatrième itération de la populaire console hybride portable de Nintendo depuis sa sortie en 2017. Nous avons vu la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite, ainsi qu’une Switch mise à niveau qui a amélioré l’autonomie de la batterie. La Switch OLED est une autre variante, elle dispose d’un écran OLED de 7 pouces, une béquille et des haut-parleurs améliorés, et un nouveau dock qui comprend un port LAN. Elle dispose également d’un espace de stockage plus important que la Switch originale : 64 Go contre 32 Go.

Malgré les multiples rumeurs concernant une Nintendo Switch Pro, le modèle Switch OLED n’est pas capable d’afficher une résolution 4K lorsqu’il est connecté, et il ne dispose pas non plus de mises à niveau matérielles pour améliorer le fonctionnement des jeux Switch. La Nintendo Switch OLED sera lancée le 8 octobre au prix de 359,99 euros et peut être précommandée dès maintenant.