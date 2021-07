Google Drive for Desktop offre une solution de synchronisation unifiée

Google est une entreprise qui propose souvent plusieurs solutions à un même problème. Cela permet parfois d’éliminer les produits inefficaces, mais la plupart du temps, cela entraîne confusion, incohérence et incertitude. C’est vrai non seulement pour les applications de messagerie, par exemple, mais aussi pour la synchronisation et la sauvegarde dans le cloud.

Heureusement, Google s’est efforcé de remédier à ce problème en proposant un client de synchronisation unique. L’application Drive for desktop est désormais disponible pour les utilisateurs Windows et Mac.

Auparavant, Google disposait de deux clients de synchronisation dans le cloud destinés à des publics différents, mais dont les fonctionnalités se chevauchaient. Backup and Sync était la seule solution disponible pour les consommateurs, tandis que Drive File Stream était réservé aux clients professionnels. Ces deux solutions sont désormais réunies en une seule, et Google promet qu’elle offrira le meilleur des deux mondes.

Drive for desktop permet aux utilisateurs de Google Drive d’accéder à leurs fichiers sur le bureau sans avoir à passer par un navigateur Web. Cependant, plus que cela, il offre des fonctions de sauvegarde et de synchronisation pratiques pour supprimer le travail de déplacement manuel des fichiers vers et depuis le cloud. Cela inclut même le téléchargement et la synchronisation d’images vers Google Photos.

L’application Drive for desktop prend également en charge la synchronisation des disques flash et des disques durs externes vers le cloud, pour la sauvegarde dans le cloud, par exemple. Si la bande passante du réseau pose problème, vous pouvez également opter pour la mise en miroir des fichiers sur votre appareil local afin d’y avoir un accès instantané. Si cela permet d’économiser de la bande passante, cela ne libère pas d’espace sur votre stockage local et le fichier peut être désynchronisé, selon la situation.

Disponible sur Windows et Mac

Drive for desktop est maintenant disponible en téléchargement pour Windows et Mac. Les utilisateurs de Backup and Sync sont invités à passer au nouveau client d’ici septembre de cette année.

Après cette date, ils ne seront plus en mesure de synchroniser des fichiers en utilisant l’ancien client. Les clients de Drive File Stream ont la vie plus facile, car ils n’ont rien à faire puisque Google le renommera simplement en Drive for desktop lorsqu’il basculera.