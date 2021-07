Le copier-coller sur le Web est sur le point de devenir magique !

by

Microsoft et Google sont en train de développer un nouvel ensemble d’API Chromium qui étendront la fonctionnalité du copier-coller à leurs navigateurs Web respectifs, selon les rapports.

À l’heure actuelle, Google Chrome et Microsoft Edge ne permettent aux utilisateurs de copier qu’une petite sélection de formats de fichiers courants entre le Web et les applications de bureau, notamment JPG, PNG, HTML et quelques autres.

Les nouvelles API Pickle Clipboard pourraient toutefois bientôt étendre la compatibilité à un certain nombre de types de fichiers de niche et propriétaires, tels que. docx (utilisé dans Microsoft Word) et TIFF (un format d’image populaire pour la conception graphique).

Si elles sont adoptées par les développeurs, les nouvelles API pourraient créer un scénario dans lequel les utilisateurs pourraient librement copier des fichiers entre les Progressive Web Apps (PWA) et les logiciels installés sur Windows, macOS et les plateformes mobiles. Par exemple, les utilisateurs de Windows pourraient copier des documents dans le presse-papiers depuis l’explorateur de fichiers et les coller directement dans l’application Web Google Docs sans rencontrer de problèmes de compatibilité.

Selon les documents de conception examinés par WindowsLatest, les API Pickle Clipboard permettront également aux développeurs de créer des formats de presse-papiers personnalisés et offriront un « contrôle fin » de la fonction de copier-coller.

Mises à jour du copier-coller

Selon la conversation de Google Chromium sur les API Pickle Clipboard, l’API « permet aux sites Web de lire et d’écrire des charges utiles arbitraires non nettoyées à l’aide d’un format de nettoyage standardisé, ainsi que de lire et d’écrire un sous-ensemble limité de formats spécifiques au système d’exploitation (pour la prise en charge des applications existantes). Le nom du format du presse-papiers est déformé par le navigateur d’une manière normalisée pour indiquer que le contenu provient du Web, ce qui permet aux applications natives d’accepter le contenu non normalisé ».

La fonction copier-coller peut sembler insignifiante à première vue, mais elle joue en fait un rôle central dans de nombreux aspects de l’expérience informatique et de la navigation sur le Web. Et ce n’est en aucun cas la première tentative de Microsoft de rationaliser cette fonctionnalité au cours des derniers mois, à la fois dans Windows 10 et Edge.

La mise à niveau de la fonction copier-coller pourrait se traduire par une amélioration considérable de l’expérience d’utilisation et de travail entre les applications Web. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de clarté pour le moment sur la date à laquelle ces fonctionnalités arriveront dans Google Chrome ou Microsoft Edge.