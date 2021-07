Xiaomi pourrait travailler sur un concurrent du Galaxy Z Flip

by

La semaine dernière, nous avons découvert un brevet déposé par le fabricant chinois de smartphones Xiaomi, suggérant que l’entreprise souhaite fabriquer un smartphone pliable doté à la fois d’un écran pliable et d’un écran enveloppant.

Cependant, il semble que ce ne soit pas la seule conception d’un smartphone pliable sur laquelle l’entreprise semble travailler. Alors qu’il y a quelque temps, nous avons vu que Xiaomi a breveté différents modèles pliables en vrac qui ont été quelque peu inspirés par le Galaxy Fold de Samsung, nous avons maintenant un autre rapport selon lequel la société a breveté des modèles qui sont analogues au Galaxy Z Flip.

Un rapport de LetsGoDigital suggère que Xiaomi a un couple de conceptions de smartphones à clapet inspiré par le Samsung Galaxy Z Flip ou le Moto RAZR. L’avantage d’opter pour un design à clapet est que le smartphone, une fois plié, devient compact et peut être mis dans la poche.

Comme le Galaxy Z Flip, les documents du brevet suggèrent qu’un des deux smartphones de Xiaomi pourrait être livré avec un écran secondaire et plus petit pour afficher les alertes et les notifications sur le rabat extérieur couplé à une configuration à double caméra, tandis que l’autre pourrait délaisser l’écran secondaire en faveur d’un capteur de caméra supplémentaire.

Un minuscule écran tactile envisagé

D’après les documents de brevet, le premier appareil doté d’un écran secondaire, comme le Mi 11 Ultra, est logé sur un îlot de caméras à l’horizontale légèrement surélevé par rapport à la base. Le minuscule écran tactile peut afficher des alertes et peut également aider à recevoir ou à rejeter des appels sans avoir besoin d’ouvrir le rabat.

Le double module de caméra arrière devrait venir sans téléobjectif et pourrait plutôt loger un objectif grand-angle et un objectif ultra grand-angle. Il pourrait y avoir une configuration à double caméra frontale logée en haut à gauche du panneau intérieur pliable. L’écran principal de ce smartphone pourrait être un verre ultra-mince de 6,7 pouces fabriqué par Samsung.

Puisque ce smartphone pourrait être légèrement plus premium que les smartphones dont il est question ici, et il pourrait être livré avec un capteur photo principal de 108 mégapixels et un chipset de qualité phare.

Le second appareil devrait avoir un design similaire, mais il pourrait s’agir d’une variante dépouillée avec quelques compromis pour garder le contrôle du coût. Certains des plus importants, selon le document de brevet, sont l’absence d’un écran secondaire et un chipset de milieu de gamme. Xiaomi pourrait utiliser un panneau analogue pour cet appareil, et il pourrait toujours venir avec une double caméra frontale. Bien que dans le panneau arrière, vous pourriez voir une configuration de triple caméra logée dans un module de caméra circulaire.

Ce n’est qu’un brevet à ce jour

L’idée principale derrière l’utilisation du design à clapet est qu’il peut protéger l’écran flexible davantage que le design standard, car avec ces designs, la partie pliable est comparativement moins importante sur ces smartphones. En plus du design à clapet, il est plus facile de transporter un appareil à grand écran dans les poches et il peut être légèrement moins cher par rapport aux autres tablettes pliables.

Cela étant dit, comme il s’agit de brevets, nous ne pouvons pas être sûrs que ces modèles verront le jour. Il faut donc les prendre ceux-ci avec des pincettes.