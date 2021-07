Des ingénieurs de Huawei construisent un vélo autonome doté d’une IA

by

À l’heure actuelle, nous avons vu de nombreuses applications des technologies de l’intelligence artificielle (IA) dans presque tous les secteurs. Cependant, lorsqu’il s’agit de systèmes d’IA pour les véhicules, on parle le plus souvent du développement de voitures autonomes. Bien que les grandes entreprises utilisent les technologies d’IA pour les voitures autonomes, certains chercheurs et développeurs apprennent à l’IA à faire du vélo.

Une équipe d’ingénieurs de Huawei a récemment mis au point un vélo entièrement autonome qui exploite la technologie de l’IA, des capteurs de haute précision et un tas de caméras pour se déplacer tout seul. L’ingénieur en chef, Zhihui Jun, a eu cette idée après avoir subi un accident majeur en faisant du vélo.

À la suite de cet accident, Jun a décidé qu’il était temps de mettre au point une bicyclette capable de rouler de manière autonome, sans aucune intervention humaine. Les ingénieurs ont commencé par réaliser un modèle CAO détaillé de la bicyclette autonome. Ils ont ensuite ajouté divers composants pour contrôler le mouvement du vélo.

L’équipe a ajouté deux moteurs sans balais et un boîtier de direction pour contrôler l’inclinaison. Ils ont également installé un capteur de profondeur RGBD, un accéléromètre, un gyroscope et un capteur LiDAR. Il y a également une batterie d’alimentation pour avion de modèle 6S à bord qui peut alimenter le vélo pendant 2 à 3 heures. Le « cerveau » du vélo se trouve sous le siège et juste au-dessus de la roue arrière.

Il a été entièrement conçu par Jun, qui a utilisé le Ascend 310 de Huawei comme processeur d’IA et le service d’orchestration d’applications de la société pour le développer. Ainsi, grâce au travail de Jun, le vélo d’IA est désormais capable de réflexion et de prise de décision.

Un vélo qui tient tout seul

En outre, les ingénieurs ont construit un module de contrôle spécial pour s’assurer que le vélo puisse maintenir son équilibre par lui-même et ne pas tomber. Le module utilise le moment de rotation du disque, qui est le même système que celui utilisé par les satellites artificiels. Un petit capteur de haute précision détecte l’inclinaison et envoie les données au module de contrôle d’attitude, qui veille à ce que le vélo tienne debout tout seul. En outre, un moteur intégré est fixé aux roues arrière. Ce moteur permet au vélo de se déplacer sans pédales.

Vous pouvez visionner la vidéo de Zhihui Jun ci-dessous, dans laquelle il raconte le parcours de développement du vélo connecté. Toutefois, n’oubliez pas que la vidéo est entièrement en chinois. Veillez donc à activer les sous-titres sur YouTube.