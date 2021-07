Microsoft Edge pourrait dépasser Safari et devenir le 2e navigateur Web le plus populaire

Microsoft Edge pourrait dépasser Safari et devenir le 2e navigateur Web le plus populaire

Alors que Google Chrome continue de dominer le marché des navigateurs de bureau, la course à la deuxième place se poursuit entre deux navigateurs populaires sur le marché — Microsoft Edge et Safari d’Apple. Selon de récentes statistiques, Edge est actuellement à la merci de Safari, qu’il est en train de dépasser pour s’emparer de la deuxième place sur le marché des navigateurs de bureau.

Les données proviennent de Statcounter, qui indique les parts de marché de certains des navigateurs de bureau les plus populaires sur le marché. D’après ces données, Google Chrome occupe confortablement la première place avec une part de marché de 67,76 % en juin 2021. Les données montrent également que Edge est en passe de dépasser Safari d’Apple dans les jours à venir.

En avril 2020, Microsoft Edge est devenu le deuxième plus grand navigateur de bureau du marché en dépassant Firefox. D’après les données de Statcounter, Safari et Firefox se battent depuis septembre 2020 pour s’emparer de la deuxième place. Cependant, Edge a commencé à prendre de l’ampleur à partir de novembre 2020 et a dépassé Firefox en mai 2021 puisqu’il a pu s’emparer de 8,02 % des parts de marché, alors que Firefox en détenait 7,36 %.

En juin 2021, la part de marché de Microsoft Edge est passée à 8,1 % et Safari avait une part de marché de 9,7 %. Maintenant, il est important de noter que Safari avait 10,43 % des parts de marché en décembre 2020. Cependant, le navigateur d’Apple a connu un déclin progressif depuis la fin de l’année dernière, qui se poursuit maintenant.

Ainsi, si la tendance actuelle se poursuit, il ne faudra pas longtemps à Microsoft Edge pour dépasser Safari dans les prochains jours. De plus, Microsoft travaille dur pour faire de Edge un concurrent féroce aux offres actuelles du marché.

De nouvelles fonctionnalités

Le géant de Redmond a ajouté de nombreuses fonctionnalités et modifications utiles à Edge, qui en ont fait l’un des navigateurs Web les plus robustes du marché. Cela ne signifie pas que Safari est à la traîne. Il a bénéficié d’une refonte complète, ainsi que de fonctionnalités telles que les groupes d’onglets, la recherche vocale, et plus encore dans iOS 15 et macOS Monterey.

De plus, à l’approche de la sortie du nouveau système d’exploitation Windows plus tard dans l’année, on peut s’attendre à ce que Microsoft affine encore son navigateur Web pour le mettre au même niveau que la concurrence. Cela pourrait essentiellement détrôner Safari de la deuxième place dans les jours à venir.