Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pourraient être étonnamment abordables

Les smartphones pliables font toujours partie des téléphones les plus chers que vous pouvez acheter, mais cette année, Samsung pourrait chercher à les rendre un peu plus abordables. En effet, les futurs Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung seraient moins chers que leurs prédécesseurs. En juin dernier, il a été rapporté que les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 pourraient être jusqu’à 20 % moins chers que leurs prédécesseurs et il semble que la rumeur était en plein dans le mille.

Selon une fuite connue sous le nom de Lanzuk, publiée sur Naver, le Galaxy Z Fold 3 coûtera entre 1 900 000 et 1 999 000 Won sud-coréen, avec un prix susceptible d’être plus proche de ce dernier.

Pour référence, le Galaxy Z Fold 2 a été lancé pour 2 398 000 Won sud-coréen, donc c’est une baisse significative, et le prix divulgué se convertit aux alentours de 1 472 euros pour le Galaxy Z Fold 3 (en utilisant le plus élevé des deux chiffres divulgués). Le Galaxy Z Fold 2 coûtait quant à lui 2 020 euros au lancement, ce qui représente une baisse considérable, bien que les prix convertis ne soient pas totalement exacts.

Et, Samsung pourrait opter pour la même stratégie avec le Galaxy Z Flip 3, qui coûterait entre 1 200 000 et 1 280 000 Won sud-coréen, mais sera apparemment plus proche du plus bas de ces deux chiffres. Une conversion simple donne 883 euros pour le le Galaxy Z Flip 3, tandis que le Galaxy Z Flip 5G coûtait 1 509 euros au lancement.

Bien qu’il soit important de prendre ces chiffres avec des pincettes, nous avons entendu à plusieurs reprises que ces appareils pliables seront moins chers que leurs prédécesseurs, donc un prix inférieur semble probable. Samsung mise gros sur sa gamme de smartphones pliables. La société a même décidé de ne pas sortir de smartphone de la gamme Galaxy Note cette année, qui avait l’habitude d’atteindre les 10 millions de ventes dans les mois suivant le lancement. Le géant sud-coréen aurait fixé un objectif de 6 à 7 millions d’unités pour ses smartphones pliables cette année.

Une Galaxy Watch 4 ou les Galaxy Buds 2 en cadeau ?

De plus, on pourrait obtenir quelques extras en payant le prix fort, puis @GaryeonHan a tweeté que la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2 sont susceptibles d’être soit offert ou proposés à une forte réduction lors de l’achat de l’un de ces smartphones pliables. Évidemment, si cette information est authentique, alors nous nous attendons à ce que l’offre soit limitée aux précommandes, et on peut penser que la Galaxy Watch 4 sera incluse avec le Galaxy Z Fold 3, et les Galaxy Buds 2 avec le Galaxy Z Flip 3.

L’attente pour obtenir tous ces gadgets devrait prendre fin, car il est prévu que Samsung les dévoile le 11 août lors de l’événement estival Unpacked, probablement aux côtés du Galaxy S21 FE.