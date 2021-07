Google espère offrir 5 ans de mises à jour Android pour le Pixel 6

Nous nous attendons à ce que le futur smartphone Pixel de Google soit le Pixel 5a. Cependant, ce smartphone sera destiné aux acheteurs soucieux de leur budget. Après le lancement de ce dernier, nous nous attendons à ce que Google lance sa série phare qui sera certainement excitante avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Aujourd’hui, nous avons vu une fuite du Pixel 6 sur la page Front Page Tech. La fuite se concentre sur les spécifications présumées de la série Pixel 6. Alors que les spécifications elles-mêmes ne sont pas trop surprenantes, la source affirme que Google espère s’engager à cinq ans de mises à jour logicielles pour la série Pixel 6. Et dans le monde Android, c’est fou !

En effet, l’un des inconvénients des smartphones Android concerne les mises à jour logicielles. Celles-ci dépendent vraiment du fabricant de votre smartphone et de la fréquence et de la durée du support qu’il prévoit. Autrement dit, l’expérience d’une personne sera différente de celle d’une autre. Mais miser sur un Pixel 6 pourrait être un bon choix pour les années à venir.

Cette rumeur est liée à une autre rumeur selon laquelle Google prévoit d’utiliser sa propre puce dans les Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. L’un des obstacles à l’offre de mises à jour Android pendant plus de 3 ans est constitué par les fabricants de puces, tels que Qualcomm ou MediaTek. Après un certain temps, ces entreprises abandonnent les anciens produits, ce qui rend difficile l’apport de nouvelles versions d’Android aux anciens appareils.

Mais si Google utilise son propre chipset dans la série Pixel 6, ce ne sera plus un problème. Théoriquement, elle pourrait offrir des mises à jour aussi longtemps qu’elle le souhaite. Cependant, Apple offre environ cinq ans de mises à jour pour les iPhone (à un an près), donc Google s’en tenant à une limite de cinq ans a beaucoup de sens.

Une excellente nouvelle

À l’heure actuelle, Google offre un total de 3 ans de mises à jour pour ses téléphones Pixel, ce qui couvre à la fois les principales mises à jour d’Android et les mises à jour de sécurité. Ainsi, Google étant maintenant en charge non seulement du matériel/logiciel externe, mais aussi du processeur, ils peuvent étendre le support comme ceci non seulement sur ces smartphones, mais aussi sur d’autres produits qu’ils construiront à l’avenir et qui utilisent leur propre puce.

Nous nous attendons à ce que Google lance la série Pixel 6 en octobre. Espérons que d’ici là, nous aurons d’autres fuites d’informations pour corroborer cette rumeur.