La correction du bug de Windows PrintNightmare pose encore quelques problèmes

Le problème de PrintNightmare est suffisamment grave pour que Microsoft ait déjà fourni des correctifs pour toutes les versions de Windows concernées qu’elle prend encore en charge (Windows 7, 8.1 et plusieurs éditions de Windows Server en plus de Windows 10).

Cette nouvelle complication survient après la révélation que le correctif de PrintNightmare peut encore être contourné dans certaines configurations de Point and Print. Microsoft a mis à jour ses Security Update Information pour inclure des instructions sur la vérification et la fermeture de ces portes.

Étant donné que le bug était activement exploité, Microsoft a rapidement publié un correctif pour résoudre ce problème sans avoir à attendre le calendrier habituel des correctifs. Si ce correctif a permis de résoudre le plus gros problème, la mise à jour KB5004945 semble avoir également cassé d’autres éléments dans le processus . En particulier, les ordinateurs Windows qui ont installé la mise à jour ne sont plus en mesure de se connecter aux imprimantes de reçus ou d’étiquettes, notamment celles de Zebra.

Il n’est pas rare qu’un logiciel présente des bugs, même ceux qui ne sont pas découverts pendant des années. Cependant, certains bugs sont si graves que les développeurs et les entreprises se démènent pour en colmater les brèches aussi vite qu’ils le peuvent. C’est la situation cauchemardesque que Microsoft et les utilisateurs de Windows se sont soudainement retrouvés à vivre avec ce bug bien nommé « PrintNightmare ». Microsoft a rapidement publié un correctif pour résoudre le problème, mais le cauchemar ne semble pas encore terminé.