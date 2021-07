Les détails du nom de sortie de l’iPhone 13 révélés par une source du fabricant

La nouvelle gamme d’iPhone pour 2021 a fait l’objet d’une fuite cette semaine, avec des noms centrés sur la base la plus évidente : l’iPhone 13. La gamme d’iPhone 13 est apparue dans une liste de modèles de production, y compris l’iPhone 13 (deux fois), indiquant généralement que l’un sera appelé « mini », l’iPhone 13 Pro, et l’iPhone 13 Pro Max. La liste indiquait des tailles d’écran de 5,4 pouces, 6,1 pouces (deux fois), et 6,7 pouces (pour le Pro Max).

Selon le Economic Daily News, le futur iPhone portera le nom d’iPhone 13, et les marques de fabricants d’écrans seront réparties entre trois sources principales. Pegatron semble avoir pris l’intégralité des commandes pour le plus petit modèle ainsi que 32 % de l’iPhone 13.

Hon Hai semble s’occuper de l’essentiel des commandes pour les iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max, respectivement à 68 %, 60 % et 100 %. Les 40 % restants de la fabrication des écrans de l’iPhone 13 Pro seraient pris en charge par Luxshare.

Des sources que le média appelle « investisseurs étrangers japonais » suggèrent que les expéditions d’iPhone au cours du second semestre de cette année ont été augmentées d’une estimation précédente de 82 millions d’unités à 85 millions d’unités. Les mêmes sources suggèrent que leur estimation initiale de 225 millions d’unités expédiées cette année est désormais plus élevée, passant à 228 millions d’unités.

Il reste probable que l’événement iPhone 13 aura lieu en septembre.

Une annonce en septembre

La date de sortie de l’iPhone 13 aura également probablement lieu en septembre — fin septembre pour la plupart, sinon tous les modèles, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. On s’attend à ce que ces appareils ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, les changements les plus importants en matière d’affichage et de puissance du capteur photo étant prévus pour l’année 2022.

Les changements de cette année seront probablement légers au niveau de la caméra, avec une modification de la taille de l’encoche frontale (elle sera plus petite) et de la capacité de la batterie (elle sera plus grande). Il est probable que ces nouveaux modèles seront disponibles dans un nouvel ensemble de couleurs de boîtier pour se différencier des modèles précédemment publiés.