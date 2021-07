Xiaomi dépose un brevet pour un smartphone pliable avec un écran enveloppant

Ce n’est un secret pour personne que la plupart des fabricants de smartphones se concentrent sur les smartphones pliables, car ils sont considérés comme l’avenir. Après tout, les utilisateurs bénéficient d’une surface d’écran massive à la demande, tandis que les fabricants peuvent expérimenter différentes tailles d’écran, ce qui porte la dextérité à un autre niveau.

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi travaillerait sur plusieurs smartphones pliables et l’un d’entre eux devrait être lancé plus tard dans l’année. Alors qu’il y a quelque temps on a entendu que la société avait breveté pas moins de 7 modèles différents de smartphones à écran pliable, la société aurait maintenant déposé un autre brevet qui serait plus grand et meilleur.

En regardant le document de brevet et les images qui l’accompagnent, on peut facilement dire que cet appareil, s’il est produit, pourrait avoir le plus grand écran jamais vu sur un « smartphone ».

Le brevet déposé auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) suggère qu’il s’agirait d’un design pliable vers l’intérieur. Et alors que la plupart des smartphones pliables, quel que soit leur design, utilisent deux écrans — un écran externe et l’écran primaire pliable, le nouveau smartphone pliable de Xiaomi pourrait être livré avec un gigantesque écran pliable.

Cet écran primaire se poursuit à travers le bord pour former l’écran secondaire. Cela signifie que les utilisateurs interagiront avec le même écran continu qui déborde du bord et réagit différemment en fonction de l’orientation des appareils. Bien que cela semble exotique, cela pourrait également entraîner des coûts supplémentaires en cas de dommages à l’écran.

Une fois plié, il pourrait ressembler à un smartphone à grand écran avec un écran en cascade sur un côté. Mais il deviendra une tablette à grand écran une fois déplié.

Un simple brevet pour le moment

Les dossiers de brevet montrent que le smartphone pourrait avoir un grand bloc, comme le Huawei Mate XS, sur un côté qui non seulement le rendra facile à tenir, mais logera essentiellement le module de caméra et d’autres capteurs. Les images vues ici montrent plusieurs modules de caméra qui peuvent fonctionner comme des caméras orientées vers l’arrière lorsque l’appareil est plié et comme une puissante solution de caméra frontale en mode tablette.

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi travaille sur un smartphone doté d’un écran enveloppant complexe. Le premier appareil pliable que la société a fabriqué — le Mi MIX Alpha — avait un design pliable enveloppant. Bien que le smartphone n’ait jamais été présenté au public et que même les médias n’aient pas été autorisés à « toucher » le smartphone, il semblait fonctionner efficacement dans les vidéos publiées par l’entreprise.

Cela étant dit, comme toujours puisqu’il s’agit d’un brevet, il faudra tempérer nos attentes.