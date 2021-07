Les propriétaires de Galaxy Gear doivent passer à Tizen ou perdre l’accès au Galaxy Store

Samsung a été l’un des premiers grands fabricants de smartphones à arriver sur le marché de la smartwatch et, sans surprise, sa première smartwatch n’utilisait pas Android Wear de Google à l’époque.

Elle a fait cavalier seul avec une version personnalisée d’Android fonctionnant dans la Galaxy Gear. La boucle est bouclée et la société est revenue à Android, cette fois avec Wear OS sur la future Galaxy Watch 4. Étonnamment, il se pourrait qu’il y ait encore quelques propriétaires de la Galaxy Gear, et Samsung les incite maintenant à passer à son système d’exploitation Tizen s’ils veulent avoir accès à certaines applications de smartwatches.

La Galaxy Gear a été lancée en 2013 et était la seule de son genre, il est donc plutôt surprenant d’entendre que Samsung pense toujours à la smartwatch et à ses utilisateurs 8 ans après. Il est donc plutôt surprenant d’entendre que Samsung pense toujours à la smartwatch et à ses utilisateurs 8 ans plus tard. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que Samsung a continué à gérer une version de sa boutique d’applications spécifiquement pour ce système d’exploitation Android après tout ce temps. Samsung fermera cette boutique le mois prochain, mais n’a pas encore abandonné les propriétaires de la smartwatch (autre surprise).

Samsung a en fait donné aux propriétaires de Galaxy Gear un moyen d’avancer en 2014, lorsqu’il était clair qu’elle n’allait pas s’en tenir à son propre système d’exploitation Android pour smartwatch. À l’époque, elle a proposé une mise à jour de sa nouvelle plateforme pour les wearables basée sur Tizen, le même OS qui allait permettre aux smartwatches de Samsung de connaître un succès relatif pendant quelques années.

Apparemment, tout le monde n’a pas saisi l’occasion à l’époque, mais Samsung leur force maintenant la main.

Une mise à jour poussée le 5 août

Une mise à jour du Galaxy Store de Samsung informe les propriétaires de la smartwatch qu’elle fermera le Galaxy Store pour les appareils Galaxy Gear le 5 août 2021. La smartwatch continuera à fonctionner, mais les utilisateurs ne pourront plus installer ou réinstaller d’applications après cette date. Ils pourront passer à Tizen s’ils veulent avoir accès aux applications, mais c’est une voie à sens unique et il n’y aura pas de retour en arrière. De plus, toutes les applications de la Galaxy Gear ne seront pas disponibles sur Tizen, mais il pourrait y avoir des applications analogues à l’heure actuelle.

Il est assez impressionnant que Samsung offre un support à une smartwatch de 2013 relativement obscure pendant si longtemps. Malheureusement, la même histoire ne peut pas être dite pour les smartwatches plus récentes basées sur Tizen qui peuvent être bloquées pour la mise à niveau vers le nouveau Wear OS. Que ce soit en raison d’exigences matérielles ou d’une politique arbitraire de Google reste un mystère.