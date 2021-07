La gamme d’iPhone 13 sera fabriquée par Pegatron et Foxconn

La nouvelle génération d’iPhone d’Apple arrive en septembre avec une gamme de quatre modèles, et comme prévu, cela comprendra également une mise à niveau pour le facteur de forme de 5,4 pouces.

En d’autres termes, la famille d’iPhone 13 comprendra également une version mini, et selon un rapport de Digitimes, la production de ce modèle particulier sera la responsabilité de Pegatron et Foxconn.

Toutefois, les choses vont changer cette année, car Apple souhaiterait réduire les commandes du modèle mini en raison des ventes plutôt lentes enregistrées par la version actuelle.

Apple a lancé l’iPhone 12 mini l’automne dernier en fanfare, espérant que cet appareil plairait à ceux qui veulent un iPhone plus petit, mais qui ne veulent pas rester avec le modèle « SE ».

« L’iPhone 12 mini est le smartphone 5G le plus petit, le plus fin et le plus léger du monde, ré-architecturé pour embarquer toute la technologie de l’iPhone 12 dans une taille délicieusement compacte, tout en offrant un écran bord à bord impressionnant et immersif », a déclaré Apple à ce moment-là.

Des ventes bien en deçà des attentes

Mais d’un autre côté, les ventes de l’iPhone mini ont jusqu’à présent été bien en deçà des attentes, des personnes familières avec le sujet ayant révélé plus tôt cette année qu’Apple avait ajusté la production chez ses fournisseurs pour commander moins d’unités en raison de la baisse de la demande.

Au lieu de cela, Apple voulait construire davantage de modèles « Pro », car les ventes des deux modèles étaient fortes malgré leur prix plus élevé.

On pense que 2021 sera la dernière année où l’iPhone mini sera rafraîchi, car Apple semble prête à abandonner le format de 5,4 pouces à partir de la génération 2022. Bien sûr, la société n’a pas dit un seul mot sur ces plans, mais étant donné que les ventes de cet appareil ont été plutôt faibles, il y a une chance qu’Apple se concentre effectivement davantage sur les modèles qui rapportent.