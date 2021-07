Il n’y a pas de nouveau processeur ni de mémoire vive accrue dans la Switch OLED

Avec l’annonce de la Nintendo Switch OLED, il y a une tonne de questions qui doivent être répondues. Vous vous souvenez de toutes ces discussions sur une nouvelle console Nintendo Switch qui offrirait un support 4K et beaucoup d’autres améliorations par rapport au modèle original ? Il semble que Nintendo ait décidé de se moquer de nous et de présenter une toute nouvelle Switch qui n’est qu’une mise à niveau mineure par rapport au modèle actuel.

Gardez à l’esprit que si les précédentes rumeurs peuvent encore être vraies, le modèle Switch OLED nouvellement révélé n’est pas la Switch Pro que nous attendions. La Switch Pro, bien meilleure, devrait toujours arriver l’année prochaine, donc le modèle Switch OLED est juste une autre option pour ceux qui préfèrent principalement jouer en déplacement.

Comme son nom l’indique, le principal argument de vente de la nouvelle console de Nintendo est l’écran OLED de 7 pouces. Parmi les autres points forts importants de la console portable, citons un nouveau dock avec un port LAN filaire, 64 Go de stockage interne (contre 32 Go auparavant), un large support réglable pour le mode table et un son amélioré pour le jeu à la main et sur table.

Tout comme le modèle original, le modèle Switch OLED permet aux joueurs de jouer sur le téléviseur et de partager les manettes Joy-Con détachables pour un divertissement multi-joueurs instantané — il s’agira des mêmes Joy-Cons que les modèles actuels. Il convient également d’ajouter qu’un étui de transport et un ensemble de protections d’écran seront disponibles pour le modèle Switch OLED, qui peuvent être achetés séparément.

Tout aussi surprenant est le manque de mises à niveau matérielles dans la Switch OLED, comme le confirme The Verge. S’adressant au média, un porte-parole de Nintendo a confirmé que la « Nintendo Switch (modèle OLED) ne dispose pas d’un nouveau processeur ni de plus de RAM, par rapport aux modèles précédents de Nintendo Switch ». Il y avait quelques spéculations sur cette question, car Nintendo énumère vaguement le combo CPU/GPU de la console comme un « processeur Tegra personnalisé de NVIDIA ».

Un lancement le 8 octobre

En parlant d’achat, le nouveau modèle Switch OLED sera lancé le 8 octobre, le même jour que les jeux Metroid Dread, et elle coûtera 350 euros, soit 50 euros de plus que la Switch ordinaire. La console portable sera disponible en blanc (manettes Joy-Con blanches, unité principale noire et dock blanc) et rouge fluo/bleu fluo (manettes Joy-Con rouge fluo et bleu fluo, unité principale noire et dock noir).

Bien entendu, ceux qui décident de passer de la version normale ou Lite à la nouvelle Nintendo Switch OLED pourront transférer leurs jeux numériques et leurs données de sauvegarde.