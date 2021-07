Découvrez Windows 11 sur le Raspberry Pi 4, le OnePlus 6T et les appareils Lumia

Après une longue attente, Microsoft a dévoilé Windows 11 le mois dernier. Bien qu’il ne soit pas disponible pour les utilisateurs généraux, la société a publié la première version preview de Windows 11 pour les membres du programme Insider.

Aujourd’hui, les développeurs et les passionnés de logiciels ont déjà commencé à porter le système d’exploitation Windows 11 de nouvelle génération sur des appareils tels que les smartphones OnePlus, le Raspberry Pi 4 et les smartphones Lumia.

Pour les non-initiés, en plus de la version x64, Microsoft a également publié une version ARM64 de Windows 11 Developer Preview pour Windows sur les appareils ARM, y compris la Surface Pro X. Cette dernière est essentiellement destinée aux appareils fonctionnant avec des processeurs Qualcomm.

Windows 11 sur Raspberry Pi 4

Ainsi, suite à la publication de la Developer Preview de Windows 11, le Redditor u/theSPEEDCAT a pu exécuter Windows 11 sur un Raspberry Pi 4 de 4 Go. Vous pouvez consulter certaines des captures d’écran partagées par le Redditor ci-dessous.

Maintenant, pour démarrer la nouvelle version de Windows sur un tel appareil, le Redditor a téléchargé la version ARM64 de Windows 11 et a flashé l’ISO sur une carte SD. De plus, selon le Redditor, les performances de Windows 11 étaient meilleures que celles de son prédécesseur sur le même matériel.

Windows 11 sur Lumia 950 XL

Ensuite, nous avons même vu un YouTuber nommé Gustave Monce exécuter Windows 11 sur un Lumia 950 XL. C’est le même gars qui a été en mesure d’exécuter Windows 10X sur ledit appareil plus tôt cette année quand une version de Windows 10X a circulé sur la toile.

Cependant, comme nous le savons, Microsoft a déjà annulé Windows 10X et a apporté plusieurs de ses éléments à la dernière version de Windows. Il n’est donc pas si surprenant que le Lumia 950 XL ait pu exécuter la dernière version de Windows sans problème.

Windows 11 sur OnePlus 6/6T

Après ces observations, quelques développeurs liés au Project Renegade, une équipe qui porte EDK2 sur diverses plateformes, ont récemment partagé une vidéo dans laquelle on peut voir un OnePlus 6T exécuter la version ARM64 de Windows 11. Partagée par le YouTuber edi194, la vidéo montre l’installation du nouveau système d’exploitation sur un appareil OnePlus 6T qui exécutait déjà Windows 10 on ARM.

Le YouTuber va ensuite flasher la version préliminaire actuelle de Windows 11 on ARM sur l’appareil OnePlus. Bien que le processus d’installation prenne un certain temps, le OnePlus 6T a finalement pu exécuter la dernière version de Windows.

Cependant, comme le rapporte l’utilisateur, certaines fonctionnalités telles que le Bluetooth, le Wi-Fi et l’audio sur les haut-parleurs ne semblent pas fonctionner sur le OnePlus 6T exécutant Windows on ARM. L’écran tactile, l’USB et le GPU de l’appareil, en revanche, fonctionnent bien. En outre, l’équipe a mis en place une feuille de calcul de tous les jeux que le OnePlus 6/6T a pu exécuter pendant la période de test. Cela inclut des jeux comme SimCity 5, Need for Speed : Most Wanted, CS: GO, Minecraft, et bien d’autres.

Donc, si vous êtes intéressé pour démarrer Windows 11 on ARM sur votre appareil équipé d’une puce Snapdragon 845, vous pouvez en savoir plus sur le Project Renegade sur son site officiel. Vous pouvez également trouver les ressources nécessaires sur sa page Github.