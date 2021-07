La puce Apple M2 sera lancée en 2022

Apple a lancé sa première génération de processeurs ARM personnalisés à l’automne dernier, alias Apple Silicon, et depuis, la société travaille jour et nuit non seulement à son perfectionnement, mais aussi à son tout premier successeur qui, selon de nombreuses personnes, pourrait voir le jour dès cette année.

Mais, il s’avère que ce ne sont pas exactement les plans d’Apple, car la puce Apple M2 ne serait pas lancée avant 2022, selon un nouveau rapport qui fait les gros titres aujourd’hui.

Tout d’abord, des personnes familières avec le sujet ont précédemment indiqué qu’une puce M1 améliorée pourrait être introduite dans le courant de l’année, et tout le monde pensait qu’il pourrait s’agir de la deuxième génération de la puce Apple Silicon.

Mais selon @dylandkt, il s’agit en fait de la puce Apple M1X qui sera spécifiquement destinée aux versions Pro du Mac. Donc oui, Apple travaille effectivement sur une puce M1 plus puissante, mais celle-ci ne s’appellerait pas M2 et serait finalement mise en service plus tard cette année, peut-être à l’automne.

La puce Apple M2, qui poursuivra la mise en œuvre des puces Apple Silicon, devrait être lancée en 2022, selon cette information qui a fuité, très probablement avec un nouveau MacBook Air qui introduira de nouvelles couleurs.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

— Dylan (@dylandkt) July 5, 2021