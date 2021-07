Samsung dévoilera les Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 et autres le 11 août

Par ailleurs, l’entreprise lancera également les Galaxy Buds 2 lors de cet événement. Ils seront livrés avec un nouveau design d’étui de charge, blanc à l’extérieur et coloré à l’intérieur, comme on l’a vu dans les rendus divulgués récemment. De plus, Evan Blass a récemment partagé d’autres rendus des Galaxy Buds 2 avec son nouveau design d’étui sur son compte Twitter.

Outre les smartphones pliables, Samsung lancera également la Galaxy Watch 4 de nouvelle génération. Ce sera la première smartwatch de Samsung à abandonner le système d’exploitation Tizen pour Wear OS de Google. De plus, Samsung a récemment présenté la nouvelle surcouche One UI Watch basée sur Wear OS lors de son événement au MWC.

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 3, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles pour le moment. Selon les rapports, l’appareil comprendra un écran de couverture de 1,9 pouce, qui sera légèrement plus grand que l’écran de couverture de 1,1 pouce de son prédécesseur. De plus, comme nous l’avons vu dans les rendus qui ont fait l’objet d’une fuite, le Galaxy Z Flip de troisième génération aura un design bicolore, contrairement à son prédécesseur. Les rendus ont également mis en évidence une nouvelle orientation verticale des caméras sur le Z Flip 3.

Aug 11th it is.

Ce rapport provient du Korean Herald, citant des sources de l’industrie qui affirment que Samsung se prépare pour un événement Galaxy Unpacked le 11 août . De plus, des informateurs réputés, Ice Universe et Max Jambor, ont récemment corroboré cette information sur Twitter.