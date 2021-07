Le Nokia X60 pourrait fonctionner sous HarmonyOS au lieu d’Android

En ce qui concerne le Nokia X60 lui-même, il y a encore quelques incertitudes quant à ses spécifications, mais des caractéristiques telles qu’un capteur photo de 200 mégapixels, une batterie d’une capacité de 6 000 mAh et des écrans à bords incurvés ont été mentionnées. Ce sont des caractéristiques qui semblent presque trop belles pour être vraies, ce qui rend cette rumeur de smartphones Nokia sous HarmonyOS encore plus fantastique.

Il n’est pas vraiment facile de définir ce qu’est réellement HarmonyOS, au-delà du fait qu’il s’agit du système d’exploitation multiplateforme de Huawei. La société peut nier avec véhémence l’association et définir ce qu’est HarmonyOS dans un langage marketing rempli de mots à la mode, mais, du moins d’après les analyses de certains développeurs, sa version destinée aux smartphones a toujours de nombreux atomes crochus vers Android. L’appeler un fork Android est probablement le plus proche, ce qui signifie qu’il est à la fois Android, mais aussi pas Android.

Aujourd’hui, il se murmure que sa phase de lune de miel avec Android pourrait être terminée et qu’elle courtise un autre partenaire, qui verrait les prochains Nokia X60 et X60 Pro fonctionner sous le nouveau HarmonyOS de Huawei.

HMD Global a fait de grands progrès pour faire revivre la marque Nokia dans le monde Android. On peut encore se demander si c’est un succès ou non, mais jusqu’à présent, HMD Global a joué le rôle d’un bon fabricant Android, surtout en ce qui concerne son engagement envers les mises à jour Android.