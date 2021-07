Samsung pourrait lancer le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, la Galaxy Watch 4 le 11 août

by

Nous savons que Samsung a un tas de nouveaux appareils en préparation, notamment le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, la Galaxy Watch 4 et le Galaxy Buds 2 — mais quand apparaîtront-ils ? Le 11 août pourrait être le grand jour, si l’on en croit une image de teasing qui a fuité.

La fuite provient de @FrontTron, qui a de bons antécédents en matière de rumeurs et de conseils. Il semble que Samsung va une fois de plus utiliser le nom Unpacked pour l’événement, et va tout diffuser en direct sur son site Web.

Jusqu’à présent, nous pensions que le 3 août était la date à surveiller. Cette information provenait également d’une source fiable, il est donc possible que Samsung ait modifié ses plans à un stade tardif pour se donner 8 jours de préparation supplémentaires.

Il semble maintenant que le mois d’août soit le mois de lancement désigné, ce qui est logique. Ces smartphones, montres et écouteurs ont mis du temps à arriver, et c’est en fait un peu une surprise que certains de ces gadgets n’aient pas déjà été dévoilés par Samsung.

Nous avons déjà entendu beaucoup de choses sur le matériel qui est prévu. Le Galaxy Z Fold 3 ne devrait pas être un énorme bond en avant par rapport à son prédécesseur, que ce soit en termes de design ou de spécifications, mais il devrait y avoir suffisamment d’éléments pour intéresser les nouveaux acheteurs — surtout si le prix baisse.

Pas de Galaxy S21 FE et Galaxy Note 21

Le Galaxy Z Flip 3, le smartphone à clapet, est également pressenti comme une mise à jour mineure plutôt que majeure, bien qu’il semble que l’esthétique de l’appareil pliable pourrait être revue. Le Z Flip 3 et le Z Fold 3 offriraient tous deux un certain niveau de résistance à l’eau cette fois-ci.

Il y a eu une certaine confusion sur le nom et le calendrier de sortie de la Galaxy Watch 4 et de la Galaxy Watch Active 4, mais tout devrait devenir clair quand elles arriveront enfin. Les Galaxy Buds 2 sont l’autre gadget mentionné dans le teaser qui a fait l’objet d’une fuite, et là encore des images ont déjà été diffusées.

Ce qui n’est pas mentionné dans ce teaser, c’est le Galaxy S21 FE, donc il se pourrait que le smartphone arrive plus tard que prévu. Le Galaxy Note 21 n’est pas mentionné non plus, ce qui n’est pas surprenant puisque Samsung va l’abandonner.