Les utilisateurs de Windows 11 pourront rétrograder vers Windows 10 pendant 10 jours

En théorie, 10 jours sont plus que suffisants pour savoir si vous aimez le nouvel OS ou si vous rencontrez des problèmes majeurs qui vous empêcheraient de l’utiliser correctement. Windows 11 sera lancé à l’automne de cette année , et les mises à niveau gratuites se poursuivront début 2022.

« Après avoir installé la mise à niveau de Windows 11, il y a une période de 10 jours pendant laquelle vous pouvez revenir à Windows 10 tout en conservant les fichiers et les données que vous avez apportés avec vous. Après ces 10 jours, vous devrez sauvegarder vos données et effectuer une “installation propre” pour revenir à Windows 10 », explique Microsoft.

Le processus est aussi simple que possible, mais que faire si certains de ceux qui passent à Windows 11 n’aiment pas le nouveau système d’exploitation et veulent revenir à Windows 10 ?

Windows 11 arrive plus tard cette année, et comme déjà annoncé, il sera proposé comme une mise à niveau gratuite pour certains appareils Windows 10 éligibles.