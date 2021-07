Ce YouTubeur a assemblé un PC portable qui fonctionne avec macOS Big Sur

Apple, comme nous le savons, ne permet pas aux utilisateurs d’exécuter macOS sur des appareils non-Mac, du moins pas officiellement. Cela n’empêche pas les amateurs du DIY de démarrer le système d’exploitation de bureau d’Apple sur des appareils non pris en charge, grâce au processus de « Hackintosh ». C’est donc en tirant parti de ce processus qu’un YouTubeur a construit un PC portable compact qui fonctionne avec macOS Big Sur d’Apple.

Le YouTubeur Ike T. Sanglay Jr. a récemment partagé une vidéo dans laquelle on peut le voir construire un PC de poche DIY, exécutant macOS Big Sur. Bien que l’appareil n’ait aucune utilité pratique dans le monde réel, il est assez cool de voir un appareil portable exécuter le système d’exploitation de bureau d’Apple.

Pour en venir aux détails techniques, Ike a utilisé un SBC (Single Board Computer) LattePanda Alpha pour construire l’appareil. Le LattePanda Alpha comprend un processeur Intel Core m3 associé à 8 Go de RAM et une carte microcontrôleur Arduino Leonardo. Le YouTuber a également utilisé un SSD SATA de 240 Go avec macOS Big Sur préinstallé et un boîtier personnalisé imprimé en 3D pour loger les composants.

Vous pouvez visionner la vidéo de 8 minutes dans laquelle Ike assemble tous les composants juste en dessus.

Une fois l’opération terminée, le YouTuber démarre enfin l’appareil et il semble fonctionner correctement. Cependant, bien que l’interface semble bien fonctionner, l’indicateur de batterie ne fonctionne pas comme prévu.

Un simple projet DIY

Il convient de mentionner que le coût de la construction de cet appareil de poche est supérieur au prix du dernier Mac mini M1. Cependant, cela n’a pas empêché Ike de construire l’appareil à partir de rien, car obtenir un Mac mini n’est pas aussi amusant que de construire un appareil de poche avec un écran et un clavier capable d’exécuter macOS d’Apple.

De plus, il souligne également le fait que l’on peut facilement installer macOS sur des UMPC (PC ultra-mobiles) comme sur les appareils GPD. Cependant, il ne s’agirait pas d’un ordinateur de poche DIY, n’est-ce pas ? L’appareil est donc le résultat de l’amusement d’Ike avec ses compétences techniques créatives.