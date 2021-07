Qualcomm veut s’attaquer à la puce Apple M1 d’ici mi-2022

Apple a déjà montré qu’il est possible de sortir un processeur ARM qui est non seulement compétitif par rapport aux dernières puces Intel et AMD, mais qui peut également fournir de meilleures performances tout en consommant moins d’énergie.

Mais, la force de l’entreprise réside depuis longtemps dans le secteur des smartphones, où Qualcomm équipe la plupart des fleurons Android. Ses processeurs pour ordinateurs portables ont généralement fourni des performances décevantes par rapport aux dernières puces Intel et AMD. Mais le nouveau PDG de Qualcomm a une idée de la date à laquelle cela pourrait changer : dans un an environ.

Le fabricant de puces Qualcomm fabrique les processeurs qui équipent tous les ordinateurs portables ou des tablettes Windows on ARM de la génération actuelle (ce qui n’est pas beaucoup) et une poignée de Chromebooks (qui sont encore moins nombreux).