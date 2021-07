Une image de presse du Galaxy S21 FE confirme le nom et les coloris

Avec ces rendus, il n’y a que deux éléments d’information qui nous manquent encore : le prix et la date de sortie. Sur ce dernier point, le fait même que nous voyons des fuites de cette ampleur signifie qu’un lancement est peut-être proche. Samsung aurait eu des problèmes de production, même après avoir nié avoir annulé l’appareil. En raison de la pénurie mondiale de puces, le Galaxy S21 FE devrait arriver plus tard cette année, en octobre.

Étant donné les similitudes visuelles entre ce modèle et le Galaxy S21, on s’attend à ce que Samsung suive une stratégie analogue à celle du Galaxy S20 FE de l’année dernière, qui reste l’un des meilleurs smartphones Android grâce à sa grande valeur marchande. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à des spécifications phares comme un écran à 120 Hz, de puissantes caméras et le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm.

En ce qui concerne les couleurs, il semble que le smartphone sera disponible en quatre coloris : violet, blanc, vert et gris. C’est deux couleurs de moins que l’année dernière avec le Galaxy S20 FE, qui était disponible en Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White et Cloud Orange.