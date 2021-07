Apple stocke 8 millions de terabytes de données iCloud sur les serveurs de Google

Or, selon le rapport de The Information , Apple utilise plus de 8 millions de terabytes d’espace sur Google Cloud pour stocker ses données. La société serait en passe de dépenser environ 300 millions de dollars sur le service Google Cloud cette année . Il s’agira d’une augmentation de 50 % par rapport au montant qu’Apple a dépensé pour les services Google Cloud en 2020.

Pour ceux qui l’ignorent, Apple, en plus de s’appuyer sur ses propres centres de données, dépend de diverses plateformes de stockage sur le cloud tierces telles que Google Cloud et Amazon Web Services (AWS) pour stocker les données des utilisateurs d’iCloud.

Selon un récent rapport, Apple a considérablement augmenté la quantité de données iCloud qu’elle stocke sur la plateforme cloud de Google . Le géant de Cupertino stockerait désormais plus de 8 millions de terabytes de données iCloud sur Google Cloud, ce qui est bien plus que ce qu’elle stocke sur d’autres plateformes de stockage tierces.