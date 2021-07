Slack va remplacer l’e-mail et veut remplacer Discord avec ces nouvelles fonctionnalités

Slack ajoute une tonne de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, dont certaines que vous avez demandées. La plupart de ces nouvelles fonctionnalités visent à reproduire l’environnement de travail en personne (mais ne font que reproduire Discord), tandis que d’autres apportent des améliorations directes à l’interface de Slack.

Slack a introduit une nouvelle fonctionnalité, qui apporte une communication audio à la plateforme. La pandémie ayant obligé les individus à travailler à distance, les plateformes de communication audio et vidéo ont gagné en popularité et en nécessité. Si Slack a été le premier leader sur le marché de la communication d’entreprise, il a été éclipsé par Microsoft Teams et Zoom, tous deux fortement axés sur la vidéo et l’audio.

Voici mon argumentaire pour Slack Huddles : c’est comme Discord, ou Clubhouse, ou le chat vocal que Twitter essaie de faire. En effet, Slack Huddles est une nouvelle fonctionnalité conçue pour apporter une approche rapide et légère de l’audio, dans le contexte d’un canal Slack ou d’un message direct.

De la même manière que vous passez au bureau d’un collègue pour résoudre un épineux problème ou que vous vous retrouvez avec quelques collaborateurs à la sortie d’une réunion pour faire le point, les Huddles créent un espace pour discuter du travail à la volée. De plus, chaque personne présente dans ce canal ou DM est libre de rejoindre ou de quitter la conversation comme bon lui semble.

L’objectif de Slack est de rendre la transition du texte à l’audio et vice-versa aussi transparente et organique que possible, au lieu de devoir programmer un appel vidéo comme le font d’autres plateformes.

Slack indique que Huddles est actuellement déployé pour les équipes payantes. En fonction de la durée du déploiement, il se peut que vous deviez attendre un peu avant d’organiser votre premier Huddle Slack.

Enregistrements vidéo, vocaux et d’écran : évitez la saisie

Parfois, vous avez besoin d’exprimer vos sentiments sans la barrière gênante du chat textuel. C’est pourquoi Slack vous permet désormais d’enregistrer des messages vidéo ou audio pour vos collègues de travail. Il suffit d’appuyer sur l’icône de la caméra dans le champ du message, de choisir un message audio ou vidéo et de se lancer.

Curieusement, cette nouvelle fonction de messagerie audio et vidéo comprend un enregistreur d’écran intégré. Vous pouvez rapidement enregistrer quelque chose sur votre écran pour le montrer à vos collègues, par exemple une page Web brisée ou quelques diapositives d’une présentation PowerPoint.

Mais la meilleure partie de cette fonctionnalité est en fait le logiciel de lecture amélioré de Slack. Vous pouvez accélérer ou ralentir toute vidéo déposée dans Slack, ou vérifier les transcriptions générées automatiquement (qui peuvent être recherchées par mot-clé et archivées pour la postérité).

Les enregistrements vocaux, vidéo et d’écran seront proposés aux équipes payantes dans les mois à venir.

Informations détaillées sur les rôles des employés

Rejoindre une nouvelle équipe Slack peut être incroyablement déroutant, surtout lorsque vous êtes encore en train d’apprendre le rôle de chacun dans l’entreprise. Slack Atlas ajoute des détails supplémentaires au profil de chacun, y compris un arbre hiérarchique de l’entreprise, afin que vous puissiez comprendre rapidement qui est qui.

Malheureusement, Atlas est un achat supplémentaire qui n’est proposé qu’à certains clients Business+ et Enterprise Grid.

Messages programmés de Slack : ENFIN !

Annoncée au début du mois, Slack déploie enfin sa fonction tant attendue de messages programmés. Oui, vous pouvez saisir un message, définir une date et une heure d’envoi, et programmer le tout. Vous pouvez même utiliser les messages programmés pour envoyer des photos, des vidéos ou des enregistrements d’écran — tout ce que vous voulez !

Les messages programmés sont disponibles pour toutes les équipes Slack, pas seulement pour les équipes payantes. Vous pouvez y accéder à partir de la barre d’outils extensible située à côté du bouton Envoyer un message.