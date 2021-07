Apple a vendu pas moins de 100 millions d’iPhone 12 depuis son lancement

by

De nouvelles recherches affirment que le « super cycle » de l’iPhone prédit depuis longtemps est arrivé. Tout le monde sait que l’iPhone 12 se vend comme des petits pains, malgré le fait qu’Apple reste complètement hermétique à tout, et de nouvelles données partagées cette semaine indiquent que la gamme d’iPhone 12 égale presque les performances de l’iPhone 6.

Counterpoint Research affirme qu’Apple a vendu plus de 100 millions d’iPhone 12 depuis son lancement, le seuil étant effectivement atteint en avril de cette année. Le fait que l’iPhone 12 ait franchi ce seuil plus tôt que l’iPhone 11 est d’autant plus impressionnant que l’iPhone 12 n’est sorti qu’en octobre, alors que l’iPhone 11 est sorti en septembre.

« La série a pu réaliser cet exploit au 7e mois après son lancement, soit deux mois plus tôt que la série d’iPhone 11 et presque autant que la série d’iPhone 6 qui a aidé Apple à réaliser son premier super-cycle en volume à l’aube de la transition vers la 4G. Avec la série d’iPhone 12, Apple a atteint un autre super-cycle de volume après 6 générations d’iPhone et à l’aube de la transition vers la 5G », explique Counterpoint.

Le rapport affirme que la demande de 5G et d’écrans OLED a attiré les clients et que le prix de vente moyen de l’iPhone d’Apple n’a jamais été aussi élevé. Selon la nouvelle recherche, la version Pro Max se vend également mieux que dans le cas de la gamme d’iPhone 11, donc les clients sont apparemment prêts à dépenser plus pour les nouveaux modèles.

Counterpoint affirme que l’iPhone 12 Pro Max est l’appareil le plus vendu aux États-Unis depuis décembre, malgré son prix plutôt élevé.

Les clients de l’iPhone sont prêts à dépenser plus

« On a également constaté un changement dans les préférences de modèles entre les séries iPhone 11 et iPhone 12. Les consommateurs ont préféré la version la plus élevée de la série iPhone 12 au cours des 7 premiers mois suivant le lancement de la série. La part de la version Pro Max dans les ventes de la série iPhone 12 était de 29 %, contre 25 % pour le même modèle de la série iPhone 11. C’est également l’une des raisons pour lesquelles la série d’iPhone 12 a généré un chiffre d’affaires supérieur de 22 % à celui de la série d’iPhone 11 au cours des 7 premiers mois de son lancement », indique la société.

Conformément à l’approche d’Apple, la société ne partage pas de détails sur les ventes de l’iPhone 12. L’iPhone 12 est certainement l’un des meilleurs iPhone récemment lancés, mais il ne lui reste que quelques mois avant d’être remplacé par l’iPhone 13, qui devrait être dévoilé par la société en septembre. Il serait doté d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un capteur Touch ID sous l’écran et d’une nouvelle puce A15.