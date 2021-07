La preview de Windows 11 serait la version RTM, l’OS est déjà prêt

Microsoft a annoncé Windows 11 plus tôt ce mois-ci, et la version preview est maintenant disponible en téléchargement pour les membres du programme Windows Insider inscrits dans le canal Dev.

Le géant du logiciel basé à Redmond a promis de lancer le nouveau système d’exploitation à l’automne, expliquant que certains appareils Windows 10 éligibles l’obtiendraient en tant que mise à niveau gratuite.

En théorie, étant donné que le programme de test n’a commencé que récemment, Windows 11 n’en est qu’à ses débuts, et c’est quelque chose de tout à fait logique étant donné que nous sommes encore loin du moment où le système d’exploitation devrait voir le jour.

Mais selon le développeur Steve Troughton-Smith, ce n’est pas nécessairement le cas avec Windows 11.

TIL that Windows 11 Insider build is actually the RTM’d core OS for hardware partners. All the UX stuff they’ve kept in hiding, and Android support, will be added via software updates & Store updates. Benefit of decoupling your app platform from your OS, I guess 👀 https://t.co/qUhLV4M0dr

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 30, 2021