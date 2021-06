Les réponses suggérées font leur apparition dans Microsoft Teams for Education

À l’approche de la rentrée scolaire, Microsoft a révélé qu’elle travaillait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité pour Teams qui permettra aux enseignants et aux professeurs de communiquer plus facilement par chat.

En mai dernier, la société a annoncé un total de 35 nouvelles fonctionnalités pour son logiciel de vidéoconférence et de collaboration destiné aux enseignants, à l’occasion de la Fête des professeurs.

Conçues pour faciliter l’apprentissage à distance, tant pour les étudiants que pour les enseignants, ces mises à jour permettent notamment d’ajouter des images, du contenu provenant d’autres documents, des formes et même des autocollants au client Web Tableau blanc collaboratif de Microsoft et à l’application Tableau blanc collaboratif dans Teams. Microsoft a également annoncé que la prise en charge de la vue de la grande galerie pouvant accueillir jusqu’à 49 personnes et le mode Ensemble seraient tous deux intégrés à Teams for Education, de même que les transcriptions automatiques.

Cependant, le géant des logiciels n’a pas fini d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Teams pour aider les enseignants, selon une nouvelle publication sur la feuille de route de Microsoft 365.

Alors que les professionnels travaillant à domicile peuvent utiliser les réponses suggérées pour répondre rapidement aux questions dans un chat Teams depuis le début de l’année dernière, les enseignants n’ont pas pu profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

3 réponses recommandées

Toutefois, cela changera dès juillet, lorsque Microsoft déploiera les réponses suggérées dans Teams for Education pour les enseignants et le corps enseignant. Cette fonctionnalité est en cours de développement pour Teams sur iOS et Android, mais elle pourrait être intégrée aux applications de bureau du logiciel à une date ultérieure.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, les réponses suggérées utilisent l’IA d’assistance pour créer trois réponses recommandées en fonction du contexte d’une discussion. Supposons qu’un enseignant souhaite demander aux autres élèves de son niveau s’ils participeront à une réunion dans Teams, grâce à cette fonctionnalité, il pourra rapidement répondre par oui, non ou peut-être sans avoir à taper sa propre réponse.

Il convient de noter que les réponses suggérées seront activées par défaut pour les enseignants et le corps enseignant uniquement lorsqu’elles seront disponibles le mois prochain. La fonction sera totalement désactivée pour les élèves, qui devront trouver eux-mêmes les réponses aux questions.