Les nouveaux MacBook et les AirPods 3 seront lancés cette année

Selon un nouveau rapport de l’Economic Daily News, il y a maintenant une confirmation supplémentaire qu’Apple sortira ses AirPods de 3e génération et ses MacBook redessinés au cours du second semestre de cette année.

De multiples sources confirment qu’Apple prévoit toujours de lancer de nouveaux MacBook et AirPods plus tard dans l’année, avec une augmentation des expéditions à partir du 3e trimestre de l’année. Les fournisseurs d’Apple, tels que Shin Zu Shing, sont chargés de fournir des roulements à l’entreprise pour les MacBook et des boîtiers de charge pour les AirPods, et il semblerait qu’ils travaillent actuellement avec Apple pour fournir des composants pour les nouveaux produits. En fait, les fournisseurs semblent embaucher davantage de main-d’œuvre pour répondre à la demande accrue.

Selon le site taïwanais Economic Daily News, le fournisseur a actuellement du mal à augmenter sa capacité de production pour répondre à la demande. Les nouveaux besoins de la demande comprennent une augmentation de 15 % des expéditions de MacBook, soit 23 millions d’unités supplémentaires. Les AirPods devraient voir leurs ventes annuelles augmenter de 10 à 15 %.

Le rapport ne mentionne pas clairement les détails spécifiques des nouveaux produits, mais un certain nombre d’autres rapports indiquent que les nouveaux MacBook sont les machines d’Apple basées sur une nouvelle puce Apple Silicon, avec des bords plus minces tout autour tout en ramenant certaines des choses qui nous ont manqué : HDMI, un lecteur de carte SD, plus de ports Thunderbolt et MagSafe.

Les AirPods seront aussi probablement les AirPods de 3e génération d’Apple, qui ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, mais avec des tiges plus courtes et un port d’oreille ajusté. Les premières rumeurs suggéraient qu’ils pourraient bénéficier d’une annulation du bruit, mais des rumeurs plus récentes disent que ce n’est pas le cas.

Des appareils très attendus

Parmi les autres rapports qui indiquent le calendrier prédit par Economic Daily News, citons Ming Chi-Kuo, Nikkei Asia et TrendForce, qui ont également prédit que les nouveaux MacBook Pro seraient lancés au second semestre 2021. Mark Gurman de Bloomberg a même affirmé qu’ils arriveront dès cet été.

Il a également été rapporté que ces deux appareils devaient initialement sortir beaucoup plus tôt, mais en raison de la pénurie de certains composants et de divers problèmes techniques, Apple a reporté la production du deuxième trimestre de l’année à sa seconde moitié. Selon le Economic Daily News, même si la pénurie de roulements, qui faisait partie des pièces dont on disait qu’elles retardaient le lancement des produits, est résolue, l’approvisionnement restera limité pendant les premiers mois à cause d’autres composants.