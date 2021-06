Zoom acquiert Kites, une société d’IA spécialisée dans la traduction en temps réel

Zoom a annoncé l’acquisition de Kites GmbH, une entreprise spécialisée dans la traduction automatique en temps réel. La popularité du télétravail et des plateformes de communication s’est accrue, tout comme le besoin de traduction en temps réel. Pratiquement toutes les grandes plateformes ont travaillé à l’ajout de fonctions de traduction.

Le dernier accord conclu par Zoom devrait donner un coup de fouet aux efforts de la société. Kites, abréviation de Karlsruhe Information Technology Solutions, a ses racines dans la communauté universitaire et s’efforce d’appliquer l’IA et l’apprentissage automatique à la traduction en temps réel.

En effet, selon son site, Kites a vu le jour à l’Institut de technologie de Karlsruhe, et sa technologie a été développée à l’origine pour servir de traduction en classe pour les étudiants qui avaient besoin d’aide pour comprendre l’anglais ou l’allemand dans lequel leurs professeurs donnaient leurs cours.

« Nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles façons d’apporter du bonheur à nos utilisateurs et d’améliorer la productivité des réunions, et les solutions de traduction automatique seront essentielles pour améliorer notre plateforme pour les clients de Zoom dans le monde entier », a déclaré Velchamy Sankarlingam, président des produits et de l’ingénierie chez Zoom. « Avec nos missions alignées pour rendre la collaboration sans friction — indépendamment de la langue, de la situation géographique ou d’autres barrières — nous sommes convaincus que l’équipe impressionnante de Kites s’intégrera parfaitement à Zoom ».

« Kites a émergé avec la mission de briser les barrières linguistiques et de faire de l’interaction interlinguistique transparente une réalité de la vie quotidienne, et nous admirons depuis longtemps Zoom pour sa capacité à connecter facilement les gens à travers le monde », ont déclaré le Dr Waibel et le Dr Stüker. « Nous savons que Zoom est le meilleur partenaire pour Kites afin de faire avancer notre mission et nous sommes impatients de voir ce qui va suivre sous l’incroyable moteur d’innovation de Zoom ».

Booster l’offre existante

Zoom propose déjà des transcriptions en temps réel, mais elles sont limitées aux personnes qui parlent en anglais. Sur une page d’assistance, Zoom indique clairement que sa fonction actuelle de transcription en direct peut ne pas répondre à certains critères de précision. La société indique qu’elle envisage d’ouvrir un centre de recherche en Allemagne, où se trouvera l’équipe de Kites.

Maintenant, avec l’acquisition de Kites, nous pouvons nous attendre à ce que les transcriptions soient bientôt disponibles dans davantage de langues, avec également une traduction en temps réel. Bien sûr, il faudra encore un certain temps avant que ces fonctionnalités ne soient officiellement mises en œuvre sur la plateforme de Zoom.