Apple se prépare à lancer la production de l’iPhone 13, un récent rapport indiquant que la société a tendu la main aux fournisseurs pour commander des composants pour les prochains modèles.

Digitimes rapporte que plusieurs entreprises, dont Cyntec, Quartz, et TXC s’attendent à une augmentation massive de leurs revenus suite à son contrat avec Apple, d’autant plus que les experts du secteur prévoient une augmentation substantielle des ventes de smartphones cette année.

Globalement, Apple pourrait donc augmenter ses commandes pour l’iPhone 13, même si, pour l’instant, aucun chiffre réel n’est disponible.

Apple devrait lancer quatre modèles d’iPhone dans le cadre de la génération de l’iPhone 13, et tous sont les successeurs des modèles actuels déjà sur le marché. En d’autres termes, Apple dévoilera un nouvel iPhone mini, mais aussi des versions améliorées de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max.

Cependant, le seul modèle qui est encore incertain est le facteur de forme de 5,4 pouces, car Apple aurait arrêté la production de l’iPhone 12 mini en raison de la lenteur des ventes. Donc, étant donné que le mini n’a pas eu exactement les performances attendues, il sera intéressant de voir si la société veut toujours lancer un modèle mis à niveau ou non.

La dernière génération du « mini » ?

Les personnes ayant connaissance de la problématique ont précédemment déclaré que l’iPhone 13 serait la dernière génération du mini, bien qu’étant donné cet ajustement de la production, il y a une chance qu’Apple abandonne cette taille un peu plus tôt.

Le plus grand changement à venir sur les iPhone de cette année est une encoche plus petite, bien que pour l’instant, il est probable que cela se produise exclusivement sur les modèles Pro et Pro Max. En dehors de cela, les nouveaux iPhone seraient visuellement analogues aux modèles déjà disponibles sur le marché, l’accent étant mis sur les mises à niveau sous le capot, notamment un nouveau processeur et de meilleures caméras.