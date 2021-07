Windows 11 sur un Lumia 950 XL ? Ces étudiants ont réussi à le faire

Microsoft s’est depuis longtemps retirée de la course aux smartphones et, à l’exception du seul Surface Duo, elle laisse à d’autres le soin de fabriquer les smartphones qu’elle intègre ensuite à sa plateforme Windows. Cela n’a pas empêché les autres de tenter de réaliser les anciennes promesses de Microsoft, même sans Microsoft (ou potentiellement contre les politiques de Microsoft). Avec l’annonce de Windows 11 et son support natif pour les puces ARM64, il n’est pas surprenant que certaines personnes amènent le système d’exploitation au-delà de ce que Microsoft aurait pensé.

Parfois, ce qui est vieux et abandonné peut redevenir nouveau — si l’on est assez habile pour le faire. C’est exactement ce qu’un étudiant en ingénierie a réussi à faire en modifiant un vieux smartphone Lumia 950 XL sous Windows 10 Mobile pour qu’il fonctionne avec le nouveau système d’exploitation Windows 11 de Microsoft.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, l’étudiant en ingénierie montre à quel point Windows 11 fonctionne bien sur le Lumia. Bien qu’il semble assez petit sur un écran mobile, vous pouvez voir que le tactile, les nouveaux gestes de Windows 11 et le nouvel Explorateur de fichiers, et même les widgets fonctionnent très bien. Étonnamment, même la possibilité de faire pivoter l’appareil fonctionne, le Lumia s’adaptant au changement d’orientation. Nous voyons également le nouveau menu Démarrer et le Centre d’action.

Mais, ce n’est pas quelque chose qui a été très facile à faire. Dans une interview accordée à The Verge, Gustave Monce, l’étudiant en ingénierie à l’origine de la vidéo et du projet, explique qu’il faut beaucoup de reverse engineering pour que les pilotes fonctionnent correctement. Il a fallu à Monce et à un autre groupe de 15 autres personnes plus de quatre ans pour arriver là où ils sont maintenant. Cela a impliqué la prise en charge préalable de l’exécution de Windows 10X et de Windows 10, faisant de Windows 11 une « voie naturelle ».

L’équipe a créé un site Web dédié où vous pouvez suivre les guides pour essayer le projet par vous-même (bien que je vous le déconseille, car il est assez technique). Pour l’instant, de nombreux éléments de Windows semblent fonctionner parfaitement, à l’exception de l’appareil photo, de la reconnaissance faciale Windows Hello et du GPU. Les fonctionnalités en cours de développement incluent la possibilité de démarrer à partir de cartes SD.

La puissance de l’OS

Il existe même des forums de discussion, ainsi qu’un groupe et un canal Telegram où les gens parlent activement du projet. Bien sûr, si vous essayez par vous-même, vous constaterez que la batterie et les performances ne sont pas les mêmes sur l’appareil.

Je n’ai probablement pas besoin de vous le rappeler, mais Microsoft a abandonné le Lumia 950XL en 2017 lorsqu’il a cessé le développement actif de Windows 10 Mobile. Ce sont des gens comme Monce qui maintiennent Windows Phone en vie, en montrant le véritable potentiel et la puissance sous le capot du matériel que Microsoft a délaissé.

Bien sûr, il ne s’agit pas là d’un portage officiel de Windows 11, et Microsoft le considérera comme une « copie illégale. Cependant, ces expériences prouvent qu’il ne faudrait pas grand-chose à Microsoft pour faire fonctionner Windows 11 sur les smartphones, mais cela ne signifie pas qu’il réussira à vendre de tels appareils.