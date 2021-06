Microsoft va permettre aux OEM de contourner l’exigence du TPM de Windows 11

Une possibilité d’entrer dans ce cas spécial serait les appareils expédiés vers des pays comme la Chine et la Russie où le TPM est restreint en raison de la réglementation. Par conséquent, cela ne signifie pas nécessairement que vous pouvez officiellement contourner l’exigence TPM de Windows 11. Cela dit, il existe des solutions de contournement non officielles pour installer le système d’exploitation sans vérification du TPM .

Microsoft a publié une liste de processeurs Intel, AMD et Qualcomm spécifiques compatibles avec Windows 11 et impose le TPM (Trusted Plateform Module) dans le cadre des exigences officielles du système Windows 11. Bien que cela ait causé une grande confusion parmi les utilisateurs de Windows intéressés par la mise à niveau vers Windows 11, il semble que Microsoft va laisser les OEM contourner l’exigence TPM 2.0 .