Microsoft Office bénéficie d’une mise à jour visuelle majeure, prête pour Windows 11

Microsoft annonce que la prochaine version d’Office pour Windows 11 disposera d’une version native 64 bits Arm, pour des performances améliorées sur les documents volumineux ou remplis d’images, et la prise en charge des modules complémentaires 64 bits. La nouvelle version d’Office est actuellement en version bêta, disponible pour les Insiders Office.

En outre, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour visuelle d’Office qui prépare la suite de productivité pour Windows 11, bien que la même refonte de l’interface utilisateur soit également disponible pour ceux qui utilisent encore Windows 10.

Actuellement proposée uniquement aux membres Insider d’Office qui utilisent des versions bêta, la nouvelle mise à jour de l’interface englobe tout ce que vous obtenez en matière d’apparence dans Windows 11, y compris le Fluent Design avec des bords arrondis, et Microsoft affirme que la refonte est basée sur les commentaires des utilisateurs.

« Cette refonte visuelle de Office est basée sur les commentaires des clients qui ont demandé une expérience plus naturelle et cohérente au sein de vos applications et entre elles, spécifiquement sur Windows. Avec cette mise à jour, nous proposons une interface utilisateur intuitive, cohérente et familière, utilisant les principes du Fluent Design, dans toutes vos applications : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher et Visio. Nous avons aligné cette refonte visuelle sur la conception de Windows 11 pour offrir des expériences transparentes sur votre PC », explique la société.

Il va sans dire qu’il est important de garder à l’esprit que cette refonte d’Office n’en est qu’à ses débuts, et qu’il est donc possible que vous rencontriez des problèmes visuels ici et là.

Microsoft doit encore travailler dessus

Par exemple, Microsoft indique que le ruban et le canevas de document ont été ses deux principaux domaines d’intervention, il est donc possible que d’autres parties ne soient pas conformes à cette mise à jour de la conception. Certaines animations de Windows 11 nécessitent également du travail supplémentaire, et Microsoft explique que l’effet d’arrière-plan Mica n’est pas encore disponible, mais qu’il devrait arriver dans une prochaine mise à jour.

Le titre du document peut également apparaître mal aligné dans la barre de titre, et la galerie de prévisualisation des types de données et des formes présente un problème de couleur visuelle dans le thème gris foncé.

Il n’y a pas de date de sortie quant à la date à laquelle la nouvelle mise à jour visuelle pour Microsoft Office sera disponible pour tous les utilisateurs, mais pour l’instant, si vous voulez l’essayer, il suffit de rejoindre le programme Office Insider dans la version bêta. En plus d’être dans le programme Office Insider, ceux qui veulent tester Office 64 bits sur leur machine Windows ARM devront également utiliser Windows 11 Insider Preview. Ils devront également désinstaller toutes les versions 32 bits d’Office qu’ils ont pu installer avant de réinstaller Office et de mettre à jour la version bêta.