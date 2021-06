Le lancement du Pixel 5a pourrait bien avoir lieu en août

Et puis, il y avait les rumeurs selon lesquelles le Pixel 5a a été entièrement annulé, blâmant la pénurie mondiale de puces. Google a réfuté cette spéculation et a déclaré que le smartphone est toujours en bonne voie pour un lancement à peu près au même moment que l’année dernière. Mais aujourd’hui, Mark Gurman, de Bloomberg, remet les pendules à l’heure.

Le Pixel 5a a eu une histoire chaotique jusqu’à présent, du moins en ce qui concerne les sources non officielles. Les fuites initiales pointaient vers un smartphone qui ne différait pas tant que ça du Pixel 4a 5G, et pas seulement dans le design. Il aurait même le même Snapdragon 765G, selon ces rumeurs, ce qui rend sa raison d’être encore plus discutable.

Un certain nombre de smartphones Android notables ont été lancés au cours des derniers mois, mais, pour certains puristes d’Android, rien ne vaut encore un Google Pixel. La direction de l’entreprise a certes été un peu confuse au cours des deux dernières années, et rien ne l’illustre mieux que le Pixel 5a .