Le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait se vanter d’une recharge sans fil très rapide

Selon un rapport de MyDrivers, le Xiaomi Mi Mix 4 offrira non seulement une charge filaire de 120 W, mais aussi une charge sans fil de 80 W , le taux le plus élevé que nous ayons encore vu sur un smartphone grand public.

Le Xiaomi Mi Mix 3 est sorti en 2018, mais il y a de récentes rumeurs selon lesquelles Xiaomi est sur le point de remettre la marque au goût du jour. Et, une nouvelle fuite suggère que le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait offrir des vitesses de charge filaire et sans fil vraiment impressionnantes.