Microsoft espère que les jeux de Steam et d’Epic Store arriveront sur Windows 11

L’un des plus grands changements de Windows 11 concerne l’approche de Microsoft concernant le contenu répertorié dans le Microsoft Store, car la société souhaite que davantage d’applications et de jeux soient disponibles pour ses utilisateurs.

Ainsi, en plus des éléments actuellement disponibles dans le Microsoft Store, la société basée à Redmond fait également en sorte que sa plateforme s’associe à l’Amazon App Store, ce qui permettra aux utilisateurs de Windows 11 d’accéder aux applications Android.

Cela signifie que Microsoft n’a pas besoin de créer une boutique distincte pour les applications Android ou d’alimenter sa boutique existante avec des applications mobiles. À court terme, il est donc plus facile pour l’entreprise et ses utilisateurs de tirer le meilleur parti de l’arrivée des applications Android sur Windows 11.

Mais dans le même temps, Microsoft espère également que davantage de contenu répertorié dans d’autres magasins fera son apparition vers le Microsoft Store de Windows 11. Parmi eux, on pourrait retrouver les jeux sur Steam et l’Epic Games Store sur le Microsoft Store, Panos Panay mentionnant à The Verge dans une interview que tout le monde est le bienvenu pour participer à cet effort.

« Windows héberge déjà à bien des égards ces boutiques, et si nous pouvons l’héberger par le biais du Microsoft Store, alors bien sûr », a déclaré Panos Panay, responsable de Windows et des appareils Surface, à la source citée. « Bien sûr, cela signifie que si d’autres veulent venir sur le Store, ils sont les bienvenus. En fait, ils sont encouragés, et c’est en quelque sorte la raison pour laquelle nous élaborons certaines de ces politiques ».

Refonte du Microsoft Store

Les nouvelles politiques de l’entreprise (comme le fait de laisser les développeurs garder tous les revenus des plateformes tierces) ont été conçues en tenant compte des boutiques alternatives, a déclaré Panay, ajoutant que ces boutiques seraient « très bienvenues ». Toutefois, les politiques du géant technologique pourraient faire obstacle à cette évolution. La politique de gratuité de la boutique d’applications Windows 11 ne s’applique pas aux jeux, et il est peu probable que Valve ou Epic laissent Microsoft prendre une part en plus de leurs propres frais. Microsoft devrait soit clarifier ses politiques, soit faire des exceptions.

À long terme, l’intention de Microsoft est assez facile à déchiffrer : l’entreprise souhaite que le plus grand nombre de contenus possible soit disponible dans sa boutique, ce qui permettra aux utilisateurs de Windows 11 de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin. Même si cela revient à connecter le Microsoft Store à des magasins tiers.

La mise en ligne de Windows 11 est prévue pour l’automne, et une version preview sera lancée cette semaine pour les membres du programme Insider.