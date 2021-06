L’application Zoom pour Chromebook va apparaître sous forme de PWA

La vidéoconférence est à la mode depuis l’année dernière, et Zoom en est presque devenu le mot-clé associé. Alors que Google continuait à promouvoir les Chromebooks comme les appareils parfaits pour le travail et l’étude à la maison, ils étaient ironiquement mal équipés pour répondre aux lourdes exigences des chats vidéo, à la fois sur le plan matériel et surtout logiciel.

Ce n’est que plus tard que la propre plateforme Meet de Google a débarqué sur les Chromebooks et d’autres plateformes analogues ne sont pas encore disponibles dans leur intégralité. Ce sera le cas dans quelques jours, lorsque Zoom lancera enfin une application dédiée aux Chromebooks sur le Google Play Store.

Pour être clair, il est possible d’utiliser Zoom sur les appareils Chrome OS depuis un certain temps déjà. Cependant, quiconque utilise l’interface Web peut témoigner du caractère insatisfaisant de cette expérience. Il manquait des fonctionnalités essentielles comme les salles de réunion et l’audio dans le partage d’écran, des éléments qui sont devenus plus courants lors de l’utilisation d’outils de vidéoconférence pour le télétravail.

Zoom a récemment annoncé, de manière plutôt silencieuse, qu’elle allait arriver sur Chrome OS depuis le Google Play Store. Il ne s’agira pas d’une application native Chrome OS ni d’une application Android.

L’objectif est de faire d’une pierre deux coups. Cette pierre est, bien sûr, une Progressive Web App ou PWA.

Une excellente nouvelle

Google a lentement fait pression pour que les PWA soient disponibles sur son Play Store, et le nom de Zoom pourrait donner davantage de crédibilité à ces efforts. À toutes fins utiles, Zoom sera installé comme une application Android ou PWA et se comportera comme Zoom sur les autres plateformes. Cela inclut l’accès à des fonctionnalités telles que les vues personnalisables de la galerie, la transcription en direct et les levées de mains et réactions.

Plus silencieusement encore, Zoom a publié une version Windows on ARM de son client il y a quelques jours, ce qui en fait l’un des rares grands noms à disposer d’une version native ARM pour Windows. Zoom précise toutefois que cette version ne prend pas en charge les arrière-plans virtuels et ne dit pas quand ou si elle sera disponible.