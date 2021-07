Google reporte le déploiement de FLoC dans Chrome à 2023

Le Privacy Sandbox de Google, et plus particulièrement son Federated Learning of Cohorts ou FLoC, avait pour grande ambition de rendre les cookies tiers inutiles pour la publicité ciblée, protégeant ainsi la vie privée des gens tout en leur faisant gagner de l’argent. Comme beaucoup de grandes ambitions de Google, FLoC a été accueilli avec beaucoup de critiques et d’objections. Mais, l’entreprise américaine maintient toujours sa position sur les avantages de FLoC et son innocence par rapport à de prétendues arrière-pensées.

Si elle a été confrontée à de nombreuses réactions négatives concernant le remplacement des cookies tiers par FLoC, pour avoir le temps de répondre à ces préoccupations, Google a fait marche arrière et reporté le déploiement de FLoC à 2023. Cela signifie également que les cookies tiers continueront d’exister dans Chrome au moins jusqu’en 2023.

Google a annoncé la mise à jour du calendrier dans un récent article de blog. Avec ce changement d’orientation, le géant de Mountain View prévoit de supprimer progressivement les cookies tiers sur une période de trois mois, de mi-2023 à fin 2023. Pour ce faire, Google doit également mettre en œuvre des technologies clés, notamment FLoC, d’ici à la fin de l’année 2022. La transition se déroulera en deux étapes.

Google annoncera le début de la première étape à la fin de l’année 2022, après avoir terminé les tests et lancé les API pertinentes. Pendant cette période, les éditeurs et le secteur de la publicité auront le temps de faire migrer leurs services. Selon l’entreprise, la phase 1 durera 9 mois. Plus tard, mi-2023, Google entrera dans l’étape 2 et commencera à supprimer progressivement les cookies tiers sur une période de 3 mois.

« En raison de l’importance de cette mission, nous devons prendre le temps d’évaluer les nouvelles technologies, de recueillir des commentaires et d’itérer pour nous assurer qu’elles répondent à nos objectifs en matière de confidentialité et de performances, et donner à tous les développeurs le temps de suivre la meilleure voie pour la confidentialité », a écrit la société dans son blog.

FLoC, l’avenir de Google

Google précise qu’elle publiera un calendrier détaillé sur le site Web de Privacy Sandbox, avec les plans de test et de migration. Si vous n’êtes pas tout à fait au courant de la FLoC, vous pouvez lire mon explication sur FLoC de Google depuis cet article.

Bien sûr, la conséquence de ce retard est que les cookies tiers seront encore là pour perdurer. Les navigateurs Web disposent désormais de systèmes permettant de protéger les utilisateurs contre le suivi, mais Google estime que rendre ces cookies totalement obsolètes est le seul moyen de s’en libérer une fois pour toutes. Les détracteurs de FLoC sont probablement d’accord sur ce point, mais ne sont pas d’accord avec la façon dont Google s’y prend.