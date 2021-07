Cette application vous permet d’exécuter Windows 98 sur votre smartphone Android

Alors que Microsoft se prépare à publier la nouvelle version de Windows, Windows 11, d’ici la fin de 2021, voici une application qui apporte l’expérience classique de Windows 98 sur votre appareil Android, Win 98 Simulator. L’application simule essentiellement tous les aspects de la version rétro de Windows sur les appareils Android et téléporte les utilisateurs au bon vieux temps où le bouton Démarrer était accompagné d’un logo Windows pixelisé.

Baptisée Win 98 Simulator, l’application est conçue par un développeur nommé LR-Soft. Bien qu’elle n’ajoute aucune fonctionnalité supplémentaire à votre appareil, l’application vous rappellera de bons souvenirs de l’utilisation de l’une des premières versions de Windows.

L’application, avec l’interface utilisateur classique de Windows 98, apporte presque toutes les applications système et les jeux que Microsoft a fournis avec cette version ancienne de Windows. Cela inclut MS Paint, le rétro Internet Explorer, Windows Media Player, et même des jeux populaires comme Solitaire, Démineur et FreeCell.

De plus, il est doté d’une souris USB/Bluetooth pour contrôler le curseur à l’écran. Sinon, vous pouvez simplement faire glisser le curseur pour le déplacer, utiliser le bouton de volume haut pour cliquer à gauche et le bouton de volume bas pour cliquer à droite. De plus, il ajoute le menu de démarrage original, ainsi que le logo Windows pixelisé, pour invoquer la nostalgie ultime. Il n’y a pas non plus de bouton d’actualisation dans Windows 98, qui a également été caché dans Windows 11.

Une expérience plutôt fun

Il convient de préciser que Windows est un système d’exploitation de bureau plutôt qu’un système d’exploitation mobile, de sorte que le Win 98 Simulator fonctionne par défaut en orientation paysage. Néanmoins, il est assez cool de faire l’expérience du classique Windows 98 sur un smartphone Android moderne. Cela montre à quel point la technologie a évolué depuis que Microsoft a lancé Windows 98 le 15 juin 1998.

Win 98 Simulator est actuellement disponible sur le Google Play Store et a été téléchargé plus d’un million de fois. Donc, si vous voulez faire l’expérience de Windows 98 sur votre smartphone, je vous suggère de télécharger l’application dès maintenant.