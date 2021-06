Des images des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont été mises en ligne

Si vous regardez de plus près le rendu du Galaxy Z Fold 3, vous remarquerez que le S Pen a le texte “Fold Edition” gravé dessus . On ne sait toujours pas si le Galaxy Z Fold 3 aura un emplacement dédié pour loger le S Pen, les rendus ne montrant pas cet aspect. Néanmoins, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un accessoire optionnel qui nécessitera un étui dédié.

Evan Blass a partagé les rendus en réponse au tweet d’un utilisateur de Twitter. Quelques minutes plus tard, il a également révélé le rendu du Galaxy Z Fold 3 avec le S Pen. D’après les rendus, il semble bien que le Galaxy Z Fold 3 poursuivra l’héritage de la gamme Note. Les images montrent le Galaxy Z Fold 3 dans le coloris noir, et le Galaxy Z Flip 3 en couleur or .