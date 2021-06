Un nouvel iPhone SE doté de la 5G sera disponible en 2022

Le précédent iPhone SE 2020 a été bien accueilli, offrant un design compact, une puissante caméra pour le prix et tous les avantages d’iOS pour seulement 489 euros. Un successeur doté d’une technologie moderne en 2022 pourrait servir à rivaliser avec les smartphones Android sur le marché des moins de 500 euros et attirer davantage d’acheteurs du côté d’Apple.

Ses plus grandes mises à niveau seront la prise en charge de la 5G et un nouveau processeur , qui sera probablement le successeur encore sans nom du processeur A14 Bionic trouvé dans la gamme d’iPhone 12. Apple a introduit la 5G dans sa gamme avec l’iPhone 12 en 2020. Par conséquent, les personnes intéressées par l’acquisition d’un iPhone bon marché — soit un ancien modèle, soit un SE — n’auraient pas de chance. Un iPhone SE compatible 5G permettrait de remédier à cette situation.

La variante iPhone SE a été un appareil populaire et très vendu par Apple en raison de son prix relativement abordable. Le smartphone offre un design et un facteur de forme familiers tout en présentant des internes puissants. C’est exactement ce que nous pouvons attendre de l’iPhone SE 2022 selon Ming-Chi Kuo.

Apple n’abandonne pas la gamme iPhone SE et devrait relancer son modèle le plus abordable en 2022, selon un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo.