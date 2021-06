Comment installer la preview de Windows 11 lorsqu’elle sera disponible ?

Tout le monde veut savoir comment télécharger Windows 11 maintenant qu’il est officiel, mais vous devrez attendre que le nouveau système d’exploitation de Microsoft soit effectivement publié — et sans date de sortie ferme autre que « Vacances 2021 », vous allez probablement devoir attendre un certain temps.

Cela fait 6 ans que la dernière version est sortie, ce qui signifie que ce n’est pas une petite mise à jour. Et si la version finale de Windows 11 n’est pas lancée avant la fin de l’année 2021, vous pourrez essayer la première version preview à partir de la semaine prochaine, marquant ainsi la première occasion officielle pour les membres du programme Insider de tester la nouvelle version.

Étant donné qu’il ne s’agit que de la première version, elle ne comprendra pas certaines fonctionnalités importantes, comme les applications Android dans le Microsoft Store ou l’intégration de Microsoft Teams. Voici comment l’installer.

Déclarez-vous comme un membre Windows Insider

Si vous n’avez pas l’habitude de tester les versions previews poussées aux membres Insider, vous devez d’abord vous inscrire au programme Windows Insider depuis votre navigateur Web. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Microsoft ou Azure pour commencer.

Ensuite, vous devrez vérifier les nouvelles exigences matérielles minimales mises en place par Microsoft. Si votre PC ne répond pas à ces exigences, vous devrez peut-être envisager de mettre votre installation à niveau. Si vous n’êtes pas sûr que votre PC réponde à ces critères, Microsoft recommande de télécharger l’application PC Health Check pour vérifier son éligibilité. Malheureusement, l’application n’indique pas actuellement quel aspect de votre système est incompatible, ce qui suscite déjà quelques frustrations en ligne.

Quelles sont les conditions requises ? Votre PC doit être équipé d’un processeur cadencé à 1 GHz ou plus, avec 2 cœurs ou plus, sur un processeur 64 bits. Il doit disposer au moins de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou plus. L’écran doit être d’au moins 720 p et d’une taille supérieure à 9 pouces en diagonale avec au moins 8 bits par canal de couleur. La carte graphique doit être compatible avec DirectX12 avec le dernier pilote WDDM 2.0.

Enfin, le module TPM (Trusted Platform Module) doit fonctionner avec une version d’au moins 2,0, et son micrologiciel doit être compatible avec Secure Boot. Le TPM 2.0 est déjà une exigence pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables préfabriqués, mais de nombreux PC personnalisés assemblés à la maison peuvent ne pas le supporter. Cela peut nécessiter une sorte de solution de contournement, mais Microsoft n’a pas encore fourni une réponse solide sur la façon dont Windows 11 sera livré à ces propriétaires de PC.

Activez les builds Insider

Une fois que vous êtes un membre du programme Insider, vous pourrez installer la nouvelle build de Windows 11 dès la semaine prochaine en vous rendant dans « Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider ».

Si c’est votre première expérience avec le programme Windows Insider, vous remarquerez qu’il existe plusieurs canaux : le Dev, Bêta, et Préversion. Le canal Bêta est le plus stable, mais vous devrez rejoindre le canal Dev pour être parmi les premiers à installer Windows 11 lors de son lancement.