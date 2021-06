Comment vérifier si votre PC peut exécuter Windows 11 ?

Voilà donc comment vous pouvez vérifier rapidement l’éligibilité de votre PC à la mise à jour de Windows 11. Comme mentionné ci-dessus, Windows 11 ne prend en charge que les processeurs 64 bits, nécessite TPM 2.0, le support UEFI et au moins 4 Go de RAM.

Microsoft ajoute que si votre PC, que vous utilisez pour tester les builds Insider, rencontre un problème ou une erreur et que vous devez réinstaller Windows 10 à l’aide de l’outil de création de médias, il y a de mauvaises nouvelles. La société traitera votre réinstallation comme un nouveau PC Windows et appliquera les exigences minimales. Par conséquent, vous ne pourrez pas obtenir Windows 11 sur votre PC une fois de plus — pas même les builds de l’aperçu Insider.

Windows 11 vient d’être dévoilé par Microsoft, et il marque véritablement le début d’une nouvelle ère pour Windows en tant que système d’exploitation de bureau. Impeccablement conçu avec de nouveaux éléments d’interface utilisateur, Windows 11 va être un favori parmi les utilisateurs qui voulaient une expérience utilisateur minimale et propre.