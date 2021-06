L’iPhone 13 ne se vantera pas du Touch ID sous l’écran

by

Ne vous réjouissez pas trop vite de toutes les rumeurs suggérant que l’iPhone 13 aura enfin un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. En effet, une nouvelle rumeur insiste sur le fait que nous ne verrons pas un capteur Touch ID sous l’écran avant l’iPhone 14.

Cette rumeur provient du célèbre Ming-Chi Kuo, qui a prédit que les capteurs Touch ID sous les écrans arriveront pour certains modèles en 2022, comme le rapporte MacRumors.

Kuo n’a pas indiqué quels smartphones seraient équipés du capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran — ou Touch ID sous l’écran si vous voulez. Alors qu’il serait logique que les modèles phares de l’iPhone 14 soient dotés de la technologie d’authentification, Kuo a simultanément réitéré ses précédentes affirmations selon lesquelles nous devrions nous attendre à une mise à jour de l’iPhone SE au cours du premier semestre de 2022.

Kuo n’a pas suggéré que l’iPhone de milieu de gamme se vantera du Touch ID sous l’écran, mais il a suggéré que l’iPhone 13 serait le dernier à avoir une taille « mini » de 5,4 pouces. Au lieu de cela, la gamme d’iPhone 14 en 2022 le remplacera par un grand smartphone abordable avec un écran de 6,7 pouces.

Étant donné la tendance d’Apple à laisser certaines fonctionnalités hors des smartphones phares moins chers, comme le téléobjectif sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, nous pourrions voir les modèles Pro et Pro Max obtenir exclusivement le Touch ID sous l’écran.

Qu’est-ce que Kuo a prédit d’autre ?

Kuo a prédit que le plus grand iPhone 14 de 6,7 pouces sera toujours plus abordable que les modèles Pro, et pourrait coûter moins de 900 dollars aux États-Unis, mais il lui manquera certaines caractéristiques — comme un capteur d’empreintes digitales sous l’écran — pour être aussi abordable.

La source a également prédit que les modèles haut de gamme de l’iPhone 14 de 6,1 pouces et de 6,7 pouces (vraisemblablement les modèles Pro et Pro Max) seront équipés de capteurs photo grand-angles de 48 mégapixels qui seraient vraisemblablement plus nets que le capteur photo principal/grand-angle de 12 mégapixels de l’iPhone 12.