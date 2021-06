Twitter sur iOS permet de partager des tweets sous forme de Stories Instagram

L’application iOS de Twitter a été mise à jour pour permettre à quiconque de partager rapidement et facilement des tweets dans sa Story Instagram, a annoncé Twitter. Cela devrait freiner l’utilisation de captures d’écran de tweets dans les Stories Instagram, comme le suggèrent les développeurs de Twitter.

C’est la dernière mise à jour de la version iOS de Twitter — une acceptation d’Instagram et du fait que les utilisateurs de Twitter utilisent également Instagram. Avant maintenant, c’était presque comme si Twitter ne voulait pas que les utilisateurs interagissent avec d’autres réseaux sociaux — au moins ceux gérés par Facebook.

La fonctionnalité fonctionne à l’aide de la fenêtre de partage d’iOS : il suffit de cliquer sur l’icône de partage sous n’importe quel tweet, et de sélectionner « Instagram Stories » dans la liste des applications. Une fois dans Instagram, le tweet peut être redimensionné, repositionné et agrémenté de la sélection standard de texte, d’autocollants, de musique et d’annotations du service d’images.

Skip the screenshots——sharing Tweets to Instagram Stories right from the share menu is now rolling out to everyone on iOS!

Tap the share icon on a Tweet and select “Instagram Stories”. Once your Instagram app opens, you can resize/reposition the Tweet sticker before posting. https://t.co/R1qayqMwYl pic.twitter.com/yp82IH5Tuk

—Twitter Support (@TwitterSupport) June 22, 2021