La Galaxy Watch Active 4 de Samsung s’affiche dans des rendus

Apparemment, Samsung se prépare à présenter son nouvel OS pour ses smartwatches au Mobile World Congress (MWC) virtuel de la semaine prochaine, et de nouvelles fuites pourraient nous donner un aperçu du matériel.

Les rendus d’une smartwatch non annoncée de Samsung appelée Galaxy Watch Active 4 ont été mis en ligne, nous donnant un meilleur aperçu de la première montre de Samsung qui se passera de Tizen. Les rendus, qui proviennent de GizNext, montrent une smartwatch avec un écran sans bords, et deux boutons sur le côté droit, mais pas de couronne ou de bague rotative. Samsung devrait annoncer la montre le 28 juin au cours d’un événement au cours duquel elle indique qu’elle « réimagine les smartwatches ».

Selon GizNext, la Galaxy Watch Active 4 de Samsung serait disponible en noir, vert, argent et or et en deux tailles : 44 mm et 40 mm. Elle fonctionnerait également avec un processeur gravé en 5 nm. Cependant, SamMobile rapporte que la couleur or de la montre sera plus une couleur or rose que ce qui est montré dans les rendus.

Les rendus montrent une montre qui ressemble à un successeur assez direct de la Galaxy Watch Active 2 de 2019, qui ne disposait pas de bague tournante pour un look plus élégant.

Si ces rapports sont exacts, Samsung semble avoir sauté la Watch Active 3 pour faire coïncider la numérotation de sa gamme de smartwatches Active avec ses Galaxy Watch standards. SamMobile rapporte que la société pourrait annoncer sa Galaxy Watch 4 en août.

L’OS sera scruté à la loupe

La prochaine smartwatch de Samsung est un moment important pour l’entreprise. En dehors de la nouvelle conception, la caractéristique la plus marquante de ce produit sera potentiellement son système d’exploitation. Après des mois de rumeurs, la société a annoncé en mai qu’elle allait fusionner le système d’exploitation Tizen qu’elle utilisait auparavant avec Wear OS de Google pour créer un nouveau système d’exploitation provisoirement appelé « Wear ».

Les deux sociétés promettent une meilleure prise en charge des animations, une batterie améliorée et un système d’exploitation globalement plus rapide à la suite de cette fusion.